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Şenol Güneş: Sonuna kadar savaşacağız

Şenol Güneş, oyuncularını Kayserispor mücadelesine galibiyet hazırlandı. Güneş, maç öncesi, “Geride bıraktığımız 3 haftalık süreç, bizim için sıkıntılı geçti. Ancak ligi hala daha iyi bir yerde bitirebiliriz. Son ana kadar savaşıp şansımızı zorlayacağız” diyerek hedefi gösterdi.

Şenol Güneş: Sonuna kadar savaşacağız
Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 2- 0’lık mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında büyük yara alan Siyah-Beyazlılar, bu akşam Kayserispor’u devirip yarışta kalmanın hesaplarını yapıyor.

Hafta boyunca oyuncularını bu mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, dünkü idman öncesinde yaptığı konuşmada yıldızlarına umut dağıttı. Tecrübeli teknik adam, “Geride bıraktığımız 3 haftalık süreç, bizim için sıkıntılı geçti. Futbol dışındaki konular, konsantrasyonumuzu bozdu. Ancak ligi hala daha iyi bir yerde bitirebiliriz. Bunun için kalan 3 maçımızı da kazanmaktan başka çaremiz yok. Son ana kadar savaşıp şansımızı zorlayacağız” ifadelerini kullandı.
 

GÜNEŞ İÇİN ÖZEL AKŞAM


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla Siyah-Beyazlılar’ın başında bugün Süper Lig’de 100. kez sahaya çıkacak. Kara Kartal’ın teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu. Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.


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