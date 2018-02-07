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Şenol Güneş'ten açıklamalar

Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Ümit Özat ile yaşanan gerilim ile ilgilil soruları yanıtsız bıraktı

Şenol Güneş'ten açıklamalar
Süper Lig’de haftayı 2-2’lik Bursaspor beraberliğiyle kapatan Kara Kartal, Vodafone Park’taki ilk maçta 3-1’lik skorla devirdiği Gençlerbirliği ile Ankara 19 Mayıs Stadı’nda rövanş maçında karşılaştı.

İlk maçta; Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo ve Anderson Talisca’nın golleriyle yarı finalin kapısını aralayan Kara Kartal, rövanş maçında da 1-0 galip geldi ve adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Ama oyun olarak düşündüğümüzün altında oynadık. Hak ettiğimiz bir tur oldu. Oyun tempomuz daha yüksek olmalıydı, daha çok pozisyona girmeliydik."

"Ne oldu bilmiyorum. Görüntülere bakarsanız 2 tane konuşmam var. Ümit Özat ile olan meseleyi medya başka yere götürdü."

'Onun için size Mevlana'nın bir sözünü söyleyeyim, ''Bazen diyorum ki söyle, ne olacak gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak, sus bitsin.'


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