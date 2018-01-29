Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo'ya uyarı!

KONDİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Erdinç Şahin

’daekiplerindentransfer olmasının ardından takımın 1 numaralı forveti olanligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamamıştı.ardındanmücadelesinde de beklenenin altında bir görüntü sergileyen ve özellikle bire bir pozisyonlarda etkili olmakta güçlük çeken İspanyol futbolcuya, hocası Şenol Güneş’ten özel uyarı geldi.Dünkü idman öncesinde oyuncusuyla biraraya gelen Güneş’in, “Oyun sistemimde çok geride kalıyorsun. Bunu yapma! Ceza alanı içerisinde daha fazla hızlı olmanı bekliyorum. Özellikle kanatlardan gelişen pozisyonlar sırasında sık sık yer değiştir. Gerektiğinde topun sana gelmesini bekleme, sen topu almak için hamle yap” sözlerini sarf ettiği bildirildi. Güneş’in bu uyarısı sonrasında tecrübeli futbolcunun kondisyon konusunda özel olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.