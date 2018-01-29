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Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo'ya uyarı!

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, Antalya maçının ardından Kasımpaşa karşısında da etkisiz kalan oyuncusu Alvaro Negredo'ya, “Oyun sistemimde çok geride kalıyorsun. Oyun içinde daha hızlı olmanı” sözleriyle uyardı.

Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo'ya uyarı!
Kara Kartal’da Cenk Tosun’un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olmasının ardından takımın 1 numaralı forveti olan Alvaro Negredo, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Antalyaspor’un ardından Kasımpaşa mücadelesinde de beklenenin altında bir görüntü sergileyen ve özellikle bire bir pozisyonlarda etkili olmakta güçlük çeken İspanyol futbolcuya, hocası Şenol Güneş’ten özel uyarı geldi.
 

KONDİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLADI


Dünkü idman öncesinde oyuncusuyla biraraya gelen Güneş’in, “Oyun sistemimde çok geride kalıyorsun. Bunu yapma! Ceza alanı içerisinde daha fazla hızlı olmanı bekliyorum. Özellikle kanatlardan gelişen pozisyonlar sırasında sık sık yer değiştir. Gerektiğinde topun sana gelmesini bekleme, sen topu almak için hamle yap” sözlerini sarf ettiği bildirildi. Güneş’in bu uyarısı sonrasında tecrübeli futbolcunun kondisyon konusunda özel olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.
 


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