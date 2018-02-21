Şenol Güneş'ten Bayern Münih maçı sonrası açıklamalar



'DAHA DİKKATLİ OLMALIYDIK'



'TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM'

Haber Merkezi

Güçlü rakiplerişne karşı eksik kalmanın planlarını bozduğuna vurgu yapan şenol Güneş, "Bugüne kadar oynadığımız oyunlarla hak ederek buraya geldik. İyi oynamadık. Rakip zaten 11 kişi üstündü, 10 kişi kalınca kontrolü onlara verdik. İlk yarı bitene kadar direnmeye çalıştık. İkinci yarı hem moral hem de fizik güç olarak düşmeye başladık. Zaten rakip kaleye gidemiyorduk, ikinci yarı daha da düştük. Daha iyi bir futbol izlettirmek istedik ama olmadı." dedi.Atiba Hutchinson'un hatalı pası sonrası Domagoj Vida'nın Robert Lewandowski'yi düşürmesinin ardından gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Şenol Güneş, "Çıkarken top kaybı istemediğimiz şeydi ama oluyor.İyi bir rakibe karşı daha dikkatli olmalıydık. Hem rakip sahaya gidip kendi oyunumuzu gösteremedik hem de rakibin ataklarına izin verdik. İlk 15 dakikada iyi bir takıma karşı 10 kişi kalmak zordur." diye konuştu.Bayern Münih'e karşı böyle bir oyun planları olmadığını vurgulayan ve iyi oynayamadıkları için üzgün olduğunu belirten Şenol Güneş, "En büyük üzüntümüz, Bayern Münih'e karşı kafa kafaya oynayamamak. Skordan bağımsız kafa kaya oynamak istiyorduk. Rakip bizden üstündü, hak ettiğimiz bir skor. Bayern Münih'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Hakem Ovidiu Hategan'ın daha fazla Bayern Münih lehine karar verdiği yönünde bir soru üzerine Şenol Güneş, "Hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Hücuma çıkarken gücümüz yetmedi. İlk yarı Vagner Love'ın pozisyonu vardı. İkinci yarı pozisyonları söylemiyorum çünkü oyun kopmuştu. Başka sebepler söyleyerek kendimizi avutmaya gerek yok." dedi.Bu sonucun ligi nasıl etkileyeceği hakkında soruya yanıt veren deneyimli teknik adam, "Lig ayrı, Şampiyonlar Ligi ayrı. Şampiyonlar Ligi bu işin en tepesi ve en iyisini yapmak istedik. Üzüntüm bu yüzden. Takımımla gurur duyudum, bugün de gurur duydum.İyi niyetle savaşmaları da yetmeyecekti. Futbol her yerde aynı oynanıyor, lig ayrı bir platform. Ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi'nde hem sonuç hem de oyun olarak en iyisini yapmak istedik. İlk devrenin sonunda yediğimiz gol bunu kopartı. O andan itibaren Şampiyonlar Ligi şansımız koptu." açıklamasını yaptı."Sizce Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gider?" sorusunu da yanıtlayan Şenol Güneş, "Bayern Münih'in hedefi Şampiyonlar Ligi. Zaten Almanya Ligi'ne göre takım yapmıyor, ligde şampiyonluk rutin olmuş. Biz kulüp ve takım olarak onların gerisindeyiz ne olursa olsun. Kendimizi test etme şansını kaybettik.Oyuncularıma ne söylesem haklı olamam, iyi bir takıma karşı 10 kişi oynadık. Buna rağmen direnmeliydik. İlk yarı sonundaki gol rakibi rahatlattı ve üstündeki baskıyı attı." ifadelerini kullandı.