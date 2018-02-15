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Şenol Güneş’ten Nazım Hikmet’li sevgililer günü mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dün takımının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Tesislerde tahtaya Nazım Hikmet'in sözünü yazan Güneş'in verdiği mesaj sosyal medyada gündem oldu.

Şenol Güneş’ten Nazım Hikmet’li sevgililer günü mesajı
14 Şubat Sevgililer Günü’ne Beşiktaş’ta Şenol Güneş damga vurdu. Dün yapılan idman için Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan Siyah-Beyazlı futbolcular hocalarının sürpriziyle karşılaştı.

Soyunma odasındaki tahtaya Nazım Hikmet’in, ”Sevmek için ‘yürek', Sürdürmek için 'emek' gerek. Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek. Ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi; bir lokma da iki mutlu insan demek…” dizelerini yazan Şenol Güneş oyuncularını bu şekilde kutladı.
 

2002’DE AYNI MESAJI VERMİŞTİ


Mesajın altına ek olarak ‘Önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınızdır.” mesajını da ekleyen Güneş bu sözleri 2002 Dünya Kupası 3.lüğünün ardından uçakla Türkiye’ye dönerken kendilerine eşlik eden F16 pilotuyla yaptığı telsiz konuşmasında da kullanmıştı. Oğuzhan Özyakup’un instagram hikayesinden paylaştığı o tahta ve üzerinde yazanlar sosyal medyada da paylaşıldı.



 


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