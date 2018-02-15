Şenol Güneş’ten Nazım Hikmet’li sevgililer günü mesajı

2002’DE AYNI MESAJI VERMİŞTİ

Erdinç Şahin

’nevurdu. Dün yapılan idman içintoplanan Siyah-Beyazlı futbolcular hocalarının sürpriziyle karşılaştı.Soyunma odasındaki tahtaya Nazım Hikmet’in, ”Sevmek için ‘yürek', Sürdürmek için 'emek' gerek. Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek. Ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi; bir lokma da iki mutlu insan demek…” dizelerini yazan Şenol Güneş oyuncularını bu şekilde kutladı.Mesajın altına ek olarak ‘Önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınızdır.” mesajını da ekleyen Güneş bu sözleri 2002 Dünya Kupası 3.lüğünün ardından uçakla Türkiye’ye dönerken kendilerine eşlik eden F16 pilotuyla yaptığı telsiz konuşmasında da kullanmıştı. Oğuzhan Özyakup’un instagram hikayesinden paylaştığı o tahta ve üzerinde yazanlar sosyal medyada da paylaşıldı.