Şenol Güneş Trabzon'da kaldı

Çalımbay ve Güneş'ten maç öncesi açıklamalar

İdil Janet Demiray

'in 24. haftasında, zorludeplasmanından Babel'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında Fenerbahçe'ye 3 puan fark yaptı hem de şampiyonluk şansını devam ettirdi. Siyah-Beyazlılar'da Alvaro Negredo, oyuna girdikten sonra 2 golün de asistini yaparak maça damgasını vurdu.Mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesi İstanbul'a geri döndü. Ancak tecrübeli teknik adam Şenol Güneş hastalığı nedeniyle Trabzon'da kaldı.in burada tedavi olduktan sonra İstanbul'a döneceği ve takımının başında idmanlara çıkacağı öğrenildi.