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Şenol Güneş Trabzon'da kaldı

Zorlu Trabzon deplasmanından 2-0'lık zaferle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş rahatsızlığından dolayı siyah-beyaz kafileyle beraber İstanbul'a dönmedi

Şenol Güneş Trabzon'da kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından Babel'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında Fenerbahçe'ye 3 puan fark yaptı hem de şampiyonluk şansını devam ettirdi. Siyah-Beyazlılar'da Alvaro Negredo, oyuna girdikten sonra 2 golün de asistini yaparak maça damgasını vurdu.

Mücadelenin ardından Beşiktaş kafilesi İstanbul'a geri döndü. Ancak tecrübeli teknik adam Şenol Güneş hastalığı nedeniyle Trabzon'da kaldı.

Şenol Güneş'in burada tedavi olduktan sonra İstanbul'a döneceği ve takımının başında idmanlara çıkacağı öğrenildi.

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