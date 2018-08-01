Şenol Güneş: Türk kaleci olursa daha iyi olur

İşte teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları:

'TURU GEÇMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Profesyonellik kavramı olarak ülkemizde olması gereken kurallar var. Bugün Necip buradaysa hak ettiği için burada. Necip'in oynayıp oynamaması ayrı bir şey. Biz bu maçları aynı zamanda hazırlık maçı olarak görüyoruz. Turu geçmek çok önemli. Nasıl oynayacağımızı da görmek istiyoruz. Oyuncularımın güzel futbol oynamasını bekliyorum. Sıkıntı yaratmadan bu maçı geçmek istiyorum. Çok idman yapan oyuncular sahada olacak. Çok az idman yapan oyuncularımız var.

'GENÇ OYUNCULAR ALDIK'

Geçen sezon önemli oyuncular aldık ama transferler geç yapıldı. İlk dönemde performansları düşüktü, sonradan toparladılar. Daha tecrübeli oyuncular almıştık, şimdi daha genç oyuncular aldık. Şu anda bazı mevkilerde 4-5 oyuncumuz var. Bazı mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz. Forvette Larin, Vagner Love, Negredo, Güven, Umut, Mustafa Pektemek.. Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular. Larin, Vagner, Negredo'dan birinin öne geçmesi lazım. Biri öne geçmezse sıkıntı oluyor.

'TOLGA İYİ DURUMDA'

Larin geçen sezon son maçlarda iyi oynamıştı, şimdi de hazırlık maçlarında devam ediyor. Taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz. Taşıyamazsa diğer oyunculara bakacağız. Biri taşıdığı zaman diğerlerine ihtiyaç yok zaten. Yarın Negredo oynasa belki o da 3-4 tane, 1 tane gol atacak. Ben de gol atsınlar, öne geçsinler istiyorum. Oyuncuları yarıştırıp takımda tutmak istiyoruz. Kadroya giremeyen ve mutsuz olacak oyuncuların başka yere gidip oynamaları gerek. Tolga'nın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Leipzig maçında da çok iyiydi. Utku da gayet iyi durumda.

TÜRK KALECİ OLURSA DAHA İYİ OLUR

Ekonomik olarak uygun bir kaleci alacaksak transfere olumlu bakıyorum. Bir Türk kaleci olursa daha iyi olur hatta. Kaleci sorunu ilk gündemimiz değil. Caner ve Adriano. İkisi de çok iyi oyuncular. Fazlalık oluyor, ikisi de oynasın diye yer arıyorum. Gökhan da şu an iyi durumda. Taşıyabilirse o oynayacak. Caner, Adriano, Gökhan'dan ikisi oynayacak.

FABRİ İYİ TOPARLADI

Alabiliyorsak Medel gibi oyuncu alınmasını isterim. Birçok mevkide oynayabiliyor ve açıkları kapatıyor. Muslera'nın hatalı gol yediği maç hangi maçtı, son maç mıydı? O maça bakarsan kötü kaleci dersin. Ama Muslera iyi bir kaleci. Tolga da özellikleriyle maç kurtarabilecek bir kaleci. Fabri gitsin istemezdim, göndermek zorunda kaldık. Fabri hatalı gol yemedi mi? Avrupa Kupası'nda Lizbon maçında Tolga hatalı gol yemişse, Fabri de Lyon maçında yedi. Ama Fabri sonra güvenle iyi toparladı. Tolga daha yalnız kaldı. Kırılmalar olunca toparlamak zor oluyor. Leipzig maçından sonra Tolga'nın hak ettiği halde oynamadığı çok maç oldu.

GÜVEN TAZELEMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Tolga'ya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz sene iki tane hatalı maçı var. Lizbon ve Akhisar. Bunlar kötü kaleciler değiller. Kötü oyuncu başka, kötü oynamak başka. Kötü oynayan oyuncunun toparlama süreci, güven tazelemesi çok önemli. Tolga iyi bir kalecidir, milli bir kalecidir. Milliliğini de kötü kullandı. Devam edebilirdi uzun yıllar. Volkan Fenerbahçe'de uzun yıllardır oynuyor ama o bile çok eleştiri aldı. Fenerbahçe Enke'yi almıştı 3 yedi gönderildi, sonra da iyi oynadı gittiği yerde. Negredo ve Vagner Love'ı da beğeniyorum. Boşta olsalar alalım diyebilirim. Ama gelince verim vermeyebilirler.