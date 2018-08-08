Şenol Güneş: Vida için resmi bir teklif yok

"Avrupa'da her maç önemli, ilk maçta gol yemeden kazanmak önemlidir. Gücümüzü biliyoruz. Rakibin 3 senedir birlikte oynayan bir takımı var. Umarım hem güzel oynarız, hem kazanırız. O gücümüzün olduğunu da biliyorum."

'SABIRLI OLMAK GEREKİYOR'

"Transferle ilgili ay sonuna kadar zaman var. Giden, gelen olabilir. Kulübün şartları nedeniyle, transfer giden oyuncular üzerinden yürütüldüğü için sabırlı olmak gerekiyor. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir, bazen almak istediğiniz olmayabilir. Vida için resmi bir teklif geldiği bana söylenmedi. Konuşulan çok şey var ama resmi teklif yok."

"Düşüncelerimizi paylaşıyoruz, yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Umarım en iyi sonuç ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Bunların bazıları hazır, sonradan gelen arkadaşlar var."

'BU MAÇ FARKLI OLACAK'

"Takım demek, yönetimin, hocaların, personelin, hatta medyanın birlikte olduğu bir takımdan bahsediyoruz. O havayı yakalamış değiliz. İlk maçın şartları farklıydı, bu maç farklı olacak. Lige başladıktan sonra 4-6 hafta içinde takım belli seviyesini gösterir."

"Giden oyuncularımız olabiliyor, bu yine mümkün olabilir. Şu aşamada maçlarımızı kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Sabırlı olup, çok çalışarak, çok isteyerek önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz."

"Adriano'nun durumu daha iyi ama kadroda olup olmayacağı bugünden sonra belli olacak. Tolga Zengin'in kaleciliğiyle ilgili yeni bir şey söylemeye gerek yok. Oyunculuk önce yetenek, sonra moral ile ilgilidir. Tolga'nın bize çok katkı yapacağını düşünüyorum."

'YORGUNLUKLA BERABER HATA DA GELEBİLİR'

"Pepe fizik olarak kendine iyi bakan bir oyuncu, maçın şartları itibariyle onu değerlendirebiliriz. Ara verdi ama geç bıraktı, erken geldi. Negredo mesela daha az kamp yaptı. Galatasaray maçından beri sakat. Pepe zaten maç oynuyordu, kilosu da yok."

"Çok yüksek tempoda oynadığınız zaman 90 dakikaya taşıyabilir misiniz? Fenerbahçe maçından da örnek verebiliriz. Takımlar sonlara doğru düşebilirler. Yorgunlukla beraber hata da gelebilir."

"Negredo idmana geldiğinde sakattı. 2 hafta dediler, daha fazla dediler, 10 gün sonra idmana geldi. Negredo, Mustafa, Larin, Umut fark etmez. Bazı transferleri giden oyunculara göre yapıyoruz, gitmeyince elimizde fazla oluyor."

'HİÇBİRİNİN GİTMESİNİ İSTEMEYİZ'

Mario Gomez ile Cenk vardı, Cenk niye oynamıyor deniyordu ama ikisini değiştirerek sezonu bitirdik. Ben hoca olarak her mevkide 4-5 oyuncu olsun isterim, diğerleri beklesin. Negredo da şu anda çalışıyor, kalırsa da duygusal kırılması olmaz, anlaşması var."

"Negredo'nun maliyeti yüksekse ve satarsan, kulübü de rahatlatırsın ve eline para geçer. Çünkü iyi bir oyuncu. En bilinmeyeni Larin'dir aslında. Biz onları niye aldık? Oynamaları için. Oynayıp taşırlarsa, biz hiçbirinin gitmesini istemeyiz."