Sepsis hastalığı nasıl önlenir? (Septik şok nedir?)

Senim Tanay

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işın Müftüoğlu, hastalıklardan korunmada el temizliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) her yıl el hijyeninin önemini ayrı bir sloganla vurguladığını belirten Dr. Işın Müftüoğlu hem toplum hem de hastane bakım ilişkili enfeksiyonlarla herkesinolabileceğini dile getirerek, "Tüm dünyada her yıl tahminen 1 milyonu yeni doğan olmak üzere 6 milyon kişi septik şok nedeniyle hayatını kaybediyor. Oysa toplumda iyi el hijyeni uygulamaları ile ishallerin yüzde 40, hastanelerde ise enfeksiyonların yüzde 50 oranında azaltıldığı belirtiliyor. '5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü' için bu yılki slogan 'Sepsisten Korunmak Ellerinizde' olarak belirlenmiştir ünkü ellerimiz mikropların geçişi için ilk noktadır. Biz de Kent Hastanesi olarak el hijyeni konusunda farkındalık yaratmak için o güne özgün etkinlikler yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına el hijyeninin nasıl sağlanacağı konusunda broşürler ve el şeklinde kurabiyeler dağıtıyoruz. Sepsis bilinenin aksine sadece hastanelerde görülen bir enfeksiyon değildir" dedi.Sepsis hastalığının erken tanı olmadığında ölümcül sonuçlara neden oluğunu ifade eden Dr. Işın Müftüoğlu şunları söyledi:Sepsisten korunmak için kişisel olarak alınması gereken önlemleri Dr. Işın Müftüoğlu şöyle sıraladı: "Mikropların geçişini el hijyeni ile önlemeliyiz. Gıdaları el hijyenine dikkat ederek hazırlamalı, temiz su kullanmalıyız. Özellikle riskli kişiler aşılarını düzenli olarak yaptırmalı. İyi beslenmek, bebekleri anne sütüyle beslemek önemli. Enfeksiyonun sepsise ilerlemesini engellenmek için hastalandığımızda doktor önerisi ile uygun antibiyotikleri kullanmalıyız. Aşılar ile tüm dünyada yılda 2-3 milyon kişi enfeksiyona bağlı ölümlerden korunabilir. Toplumda iyi el hijyeni uygulamaları ile ishallerin yüzde 40, hastanelerde ise enfeksiyonların yüzde 50 oranında azaltıldığı belirlenmiştir. Bu oranlar da bize el hijyeninin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."