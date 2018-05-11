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Seray Kaya ile Birkan Batuk ayrıldı

Anadolu Efes forması giyen Birkan Batuk ile Kadın dizisinde rol alan Seray Kaya'nın aşkları bitti. İkili Instagram hesabından birbirleriyle olan fotoğrafları kaldırdı

11 Mayıs 2018, Cuma 16:50
Seray Kaya ile Birkan Batuk ayrıldı
Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya, Mart ayının başında basketbolcu Birkan Batuk ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Çift, Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmiş, Seray Kaya paylaştığı fotoğrafın altına "Kahramanım" notunu düşmüştü.



Fakat ikili geçen gün birbirlerinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından sildi. Bu durum "Aşk bitti mi?" sorularını akıllara getirdi. Çiftin ilişkiyi noktaladığı konuşuluyor. Ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor

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ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU

Yeni nesil oyuncular arasında yer alan Seray Kaya 1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya şu an Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandırıyor.

Seray Kaya daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.


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