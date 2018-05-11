Seray Kaya ile Birkan Batuk ayrıldı

Kadın dizisi
nde Şirin
karakterini canlandıran Seray Kaya
, Mart ayının başında basketbolcu Birkan Batuk
ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Çift, Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmiş, Seray Kaya paylaştığı fotoğrafın altına "Kahramanım" notunu düşmüştü.
Fakat ikili geçen gün birbirlerinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından sildi. Bu durum "Aşk bitti mi?" sorularını akıllara getirdi. Çiftin ilişkiyi noktaladığı konuşuluyor. Ayrılık nedeni ise henüz bilinmiyor
Yeni nesil oyuncular arasında yer alan Seray Kaya
1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya
şu an Kadın dizisinde Şirin
karakterini canlandırıyor.
Seray Kaya
daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.
Çiğdem Saltık