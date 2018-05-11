Seray Kaya ile Birkan Batuk neden ayrıldı? (Seray Kaya kimdir?)
Anadolu Efes forması giyen Birkan Batuk ile Kadın dizisinde rol alan Seray Kaya'nın aşkları bitti. İkili Instagram hesabından birbirleriyle olan fotoğrafları kaldırdı
Fakat ikili geçen gün birbirlerinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından sildi. Bu durum "Aşk bitti mi?" sorularını akıllara getirdi. Çiftin ilişkiyi noktaladığı konuşuluyor.
NEDEN AYRILDILAR?
Seray Kaya ile Birkan Batuk'un ilişkisini yürütemediği için ayrıldığı öğrenildi.
Yeni nesil oyuncular arasında yer alan Seray Kaya 1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya şu an Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandırıyor.
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ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU
Seray Kaya daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.