Seray Kaya ile Birkan Batuk neden ayrıldı? (Seray Kaya kimdir?)

NEDEN AYRILDILAR?

Çiğdem Saltık

ndekarakterini canlandıran, Mart ayının başındaile aşk yaşadığını duyurmuştu. Çift, Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmiş, Seray Kaya paylaştığı fotoğrafın altına "Kahramanım" notunu düşmüştü.Fakat ikili geçen gün birbirlerinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından sildi. Bu durum "Aşk bitti mi?" sorularını akıllara getirdi. Çiftin ilişkiyi noktaladığı konuşuluyor.ile'un ilişkisini yürütemediği için ayrıldığı öğrenildi.Yeni nesil oyuncular arasında yer alan1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alanşu an Kadın dizisindekarakterini canlandırıyor.daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.