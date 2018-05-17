İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, serbest bırakıldı. Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçunu işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Atay' emniyette ifadesi alındı.

Barış Atay, emniyetteki ifadesinde,Twitter adresinin kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımlarının da kendisi tarafından yapıldığını söyledi.

Bu haberi de okudular Barış Atay kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

'TÜRKİYE'Yİ HER ŞEYE RAĞMEN ÖZGÜR DÜŞÜNÜYORUM'

Barış Atay'ın söz konusu paylaşımını, Yusuf Yerkel'in Soma faciası sırasında tepki gösteren bir maden işçisini tekmelemesi ile ilgili özür dilediğini belirtmesi üzerine yaptığını anlatarak, "Özrünü samimi bulmadım ama daha önemlisi bir suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yine sosyal medyada özrün kabul edilmesini toplumsal huzur adına bazı şeylerin sineye çekilmesini ısrarla yazanları görünce ben de Yerkel'in ağlak özrüne ve tavrına istinaden bu süreçte suç işlemiş olan ya da olma ihtimali olanları kast ederek ve Türkiye'nin her şeye rağmen bir hukuk devleti olduğunu düşündüğümden bu tweeti paylaştım." dedi.

'ZEYTİN DALI HAREKATI'NI YAKINDAN TAKİP ETTİM'

Barış Atay'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren paylaşımlarına ilişkin de "Afrin coğrafi olarak Suriye'ye aittir ve doğal olarak Suriye halkına. Türkiye'de yaşayan bir yurttaş olarak ailem ile birlikte Antakyalı biri olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum. Hükümet politikalarını eleştirmek bir yurttaşlık hakkıdır." ifadelerini kullandı.

SERBEST KALDI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Barış Atay, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Barış Atay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter'deki bazı paylaşımları nedeniyle Suadiye'deki evinde dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Barış Atay, soruşturmayı yürüten savcılıkça telefonunun incelenmesi için emniyete geri gönderilmişti.

Bu haberi de okudular Barış Atay serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı



