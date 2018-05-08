Serbest bırakılan dayakçı koca valinin talimatıyla tutuklandı

ELİNDE SATIRLA YAKALANDI

SERBEST BIRAKILDI

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

Antalya’ta M.G. isimli adam, eşi H.G.’yi sokak ortasında dövdüğü anın görüntülerinin bir vatandaş tarafından çekilerekhattı aracılığıyla bir televizyon kanalına gönderilmesinin ardından’nun talimatıyla tekrar polis tarafından gözaltına alınan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.tarihinde saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan bir sokak üzerinde "" olayının olduğu bilgisi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince M.G. elinde satır ile birlikte yakalandı.Olayda darp edilen H.G. alınan ifadesinde, eşi M.G.’nin Özbekistan Vatandaşı M.D. isimli kadınla ilişkisi olduğunu belirten mesajın cep telefonuna geldiğini, bu sebepten kadının evine gittiğini, M.D.’nin evinden döndüğü sırada eşi ile karşılaştığını ve kendisini darp ettiğini söyledi.Şüpheli M.G. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. M.G. için 6284 SKM önleyici hükümleri uygulanarak hakkında uzaklaştırma kararı verildi ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı.Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından’nun görüntüleri ihbar kabul ederek, kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli M.G.’nin yeniden yakalanması için çalışmaların başlatılması talimatı verdi.Şüpheli M.G., Cumhuriyet Savcılığı'ndan çıkartılan yakalama emrine istinaden bugün tekrar yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.