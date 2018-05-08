Serbest bırakılan dayakçı koca valinin talimatıyla tutuklandı

Manavgat’ta sokak ortasında eşini döven ve gözaltına alınıp serbest bırakılan M.G. bir televizyon kanalında olay anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla yeniden yakalandı. Gözaltına alınan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Serbest bırakılan dayakçı koca valinin talimatıyla tutuklandı
Antalya Manavgat’ta M.G. isimli adam, eşi H.G.’yi sokak ortasında dövdüğü anın görüntülerinin bir vatandaş tarafından çekilerek WhatsApp hattı aracılığıyla bir televizyon kanalına gönderilmesinin ardından Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla tekrar polis tarafından gözaltına alınan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
 

ELİNDE SATIRLA YAKALANDI


28 Nisan 2018 tarihinde saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan bir sokak üzerinde "Aile içi şiddet" olayının olduğu bilgisi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince M.G. elinde satır ile birlikte yakalandı.
 
Olayda darp edilen H.G. alınan ifadesinde, eşi M.G.’nin Özbekistan Vatandaşı M.D. isimli kadınla ilişkisi olduğunu belirten mesajın cep telefonuna geldiğini, bu sebepten kadının evine gittiğini, M.D.’nin evinden döndüğü sırada eşi ile karşılaştığını ve kendisini darp ettiğini söyledi.
 

SERBEST BIRAKILDI


Şüpheli M.G. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. M.G. için 6284 SKM önleyici hükümleri uygulanarak hakkında uzaklaştırma kararı verildi ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI


Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun görüntüleri ihbar kabul ederek, kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli M.G.’nin yeniden yakalanması için çalışmaların başlatılması talimatı  verdi.
 

TUTUKLANDI


Şüpheli M.G., Cumhuriyet Savcılığı'ndan çıkartılan yakalama emrine istinaden bugün tekrar yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


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