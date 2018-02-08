Serdal Adalı geri dönüyor! Adaylığını koydu

Erdinç Şahin

yılıtoplantısı15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.Şu an başkanlık koltuğunda oturantekrar aday... Eski Başkanda yarışta var olacak ve adaylığını açıkladı. Bir diğer aday ise...Üç adayın yarışacağı genel kurul büyük heyecana sahne olacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Türkiye Jokey Kulübü'nün Yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belli olacağı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda saat 10.30’da gerçekleştirilecektir.Genel Kurulda, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelikleri yanı sıra Asli Üyelik için de seçim yapılacaktır.