Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Serdal Adalı geri dönüyor! Adaylığını koydu

Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Serdal Adalı tekrar koltuğa göz dikti..

Serdal Adalı geri dönüyor! Adaylığını koydu
TJK'nın 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şu an başkanlık koltuğunda oturan Yasin Kadri Ekinci tekrar aday... Eski Başkan Serdal Adalı da yarışta var olacak ve adaylığını açıkladı. Bir diğer aday ise Cüneyt Çalıcıoğlu...

Üç adayın yarışacağı genel kurul büyük heyecana sahne olacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Türkiye Jokey Kulübü'nün Yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belli olacağı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda saat 10.30’da gerçekleştirilecektir.

Genel Kurulda, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelikleri yanı sıra Asli Üyelik için de seçim yapılacaktır.

İşte başkan adayları ve yönetim listeleri:



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Noriaki Kasai 8. kez Kış Olmpiyatları'nda!

Noriaki Kasai 8. kez Kış Olmpiyatları'nda!
Thiago Alcantara ve Arturo Vidal gidebilir!

Thiago Alcantara ve Arturo Vidal gidebilir!
Beşiktaş'ta tehlike çanları: Ömrü 1,5 yıl

Beşiktaş'ta tehlike çanları: Ömrü 1,5 yıl
En iyi Belçikalı futbolcu Hazard

En iyi Belçikalı futbolcu Hazard
'Son 16 turunda biz kendi işimizle ilgileneceğiz'

'Son 16 turunda biz kendi işimizle ilgileneceğiz'
EuroLeague'in yeni sponsoru Sinpaş GYO

EuroLeague'in yeni sponsoru Sinpaş GYO
Kış Olimpiyat Oyunları’nda en çok madalya kazanan ülke Norveç

Kış Olimpiyat Oyunları’nda en çok madalya kazanan ülke Norveç
Talisca'ya serveti Beşiktaş engelledi!

Talisca'ya serveti Beşiktaş engelledi!
Thomas Lemar seçimini yaptı!

Thomas Lemar seçimini yaptı!
Aras Özbiliz FC Sheriff'e transfer oldu

Aras Özbiliz FC Sheriff'e transfer oldu
Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ın menajerinden açıklama...

Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ın menajerinden açıklama...