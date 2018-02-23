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Serdar Aziz eski takımına gol attı, sevinmedi

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, eski takımı Bursaspor’a karşı 11 çıktığı maçta gol attı. Serdar, golden sonra gol sevinci yapmadı

23 Şubat 2018, Cuma 23:46
Serdar Aziz eski takımına gol attı, sevinmedi
Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın evinde oynadığı Bursaspor müsabakasında hücum hattının yanında savunmada gollere katkı verdi.

GOL ATTIKTAN SONRA SEVİNMEDİ


Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı Serdar Aziz, karşılaşmanın 49. dakikasında Bursa ekibinin fileleri havalandırarak, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Serdar, attığı golden sonra gol sevinci yapmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcuya golden sonra tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 gol atan Serdar Aziz, ligdeki ilk golünü de eski takıma karşı attı.

İSTANBUL (İHA) 

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