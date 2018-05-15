Serdar Gürler'in rotası Galatasaray

Süper Lig'den düşen 3. takım olan Osmanlıspor'un yıldızı Serdar Gürler'in yeni adresi belli oldu.

15 Mayıs 2018, Salı 12:00 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 12:02
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Yeni sezonda kadronun yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray'ın ilk hedefi Serdar Gürler.

Sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'le yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı- Kırmızılılar,Osmanlıspor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Serdar Gürler'e kanca attı.

12 GOL 5 ASİST

Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, Fatih Terim faktörü nedeniyle transfere sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 29 maçta forma giyerken, takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.



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