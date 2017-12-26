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Serdar Kılıç ile 'Doğaya Dönüş'

Doğa sevgisi ve bu sevgisini yansıtan programlarıyla tüm Türkiye’de tanınan Serdar Kılıç doğada tek başına geçirdiği günleri yeni kitabı Doğaya Dönüş’te anlatıyor

Serdar Kılıç ile 'Doğaya Dönüş'
Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitapta bir doğasever olarak tanıdığımız Serdar Kılıç kitabını; "Bu kitap vahşi doğada hayatta kalma kılavuzu değil, insanın tabiatla kopan bağının doğanın öğretmenliğinde nasıl onarılacağını anlatan bir rehber" olarak tanımlıyor.

Arka kapaktan:

Doğa şehir yaşamından daha vahşi, teknolojiden daha karmaşık ve kalabalıklardan daha tehlikeli değil...
Doğanın dili insanlarınkinden daha zengin ve daha derindir duyabilene...
Doğa, yeryüzünün tenidir hissedebilene...
Doğa en iyi öğretmendir anlayabilene...

“Doğadaki İnsan” ve “Doğada Tek Başına” belgesellerinin yaratıcısı Serdar Kılıç’ın Bolu’da bir dağda geçirdiği 7 ayın öyküsünü kaleme aldığı Doğaya Dönüş, hayatta kalma teknikleriyle dolu gerçek bir doğa rehberi...



Serdar Kılıç’ın iki yavru kangal köpeğiyle birlikte dağda yaşadığı aylar boyunca ağaç evini inşa edişinden yemek bulma serüvenine, kurtları bekleyerek geçirdiği uykusuz gecelerinden vücuduna aldığı yaraların ilacını doğadan temin ettiği günlerine kadar her anını içtenlikle kaleme aldığı bir günlük...

Doğada, sadece bir bıçakla bile hayatta kalmak mümkün. Bir bıçakla ateş yakmak ve yiyecek bulmak...
Vahşi hayvanların ardında bıraktığı her iz, bir hikâye...
Her ağaç, bir işaret.

Her bitki, yaklaşmakta olan mevsimlerden yeni bir haber...
Doğanın diline tercümanlık eden Serdar Kılıç, hayatta kalmanın incelikleri kadar, kullanılmadığı için körelmeye terk edilmiş yeteneklerin ortaya çıkışına da ışık tutuyor.
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