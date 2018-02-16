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Serdar Ortaç: 5 sap oyun oynadık

Serdar Ortaç ve eşi Chloe 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte değildi...

16 Şubat 2018, Cuma 09:21
Serdar Ortaç: 5 sap oyun oynadık
POSTA/ALİ KESER

Serdar Ortaç dün Levent’teydi.

“14 Şubat Sevgililer Günü’nüz nasıl geçti, eşiniz nerede?” sorusuna “Chloe, İrlanda’da, annesinin yanında. Ben de 14 Şubat’ta arkadaşlarımla buluştum. ‘Sevgililer Günü’nü evde 5 sap oyun oynayarak kutladık” yanıtını verdi.


ÇİFT BOŞANMA HABERLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ


Öte yandan geçen haftalarda Chloe Loughnan'ın eşi Serdar Ortaç'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarması akıllara 'Boşanıyorlar mı?' sorusunu getirmişti. Serdar Ortaç bu haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: 'Boşanmıyoruz, sadece bir yanlışlık olmuş.'



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