Serdar Ortaç: 5 sap oyun oynadık

POSTA/ALİ KESER
Serdar Ortaç dün Levent’teydi.
“14 Şubat Sevgililer Günü’nüz nasıl geçti, eşiniz nerede?” sorusuna “Chloe, İrlanda’da, annesinin yanında. Ben de 14 Şubat’ta arkadaşlarımla buluştum. ‘Sevgililer Günü’nü evde 5 sap oyun oynayarak kutladık” yanıtını verdi.
ÇİFT BOŞANMA HABERLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan geçen haftalarda Chloe Loughnan'ın eşi Serdar Ortaç'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarması akıllara 'Boşanıyorlar mı?'
sorusunu getirmişti. Serdar Ortaç bu haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: 'Boşanmıyoruz, sadece bir yanlışlık olmuş.'
Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı
Serdar Ortaç : Ayaklarım tutmuyor
Elif Bayram