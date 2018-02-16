Serdar Ortaç: 5 sap oyun oynadık

POSTA/ALİ KESER



ÇİFT BOŞANMA HABERLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı

Serdar Ortaç : Ayaklarım tutmuyor

Elif Bayram

Serdar Ortaç dün Levent’teydi.“14 Şubat Sevgililer Günü’nüz nasıl geçti, eşiniz nerede?” sorusuna “Chloe, İrlanda’da, annesinin yanında. Ben de 14 Şubat’ta arkadaşlarımla buluştum. ‘Sevgililer Günü’nü evde 5 sap oyun oynayarak kutladık” yanıtını verdi.Öte yandan geçen haftalarda Chloe Loughnan'ın eşi Serdar Ortaç'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarması akıllarasorusunu getirmişti. Serdar Ortaç bu haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: 'Boşanmıyoruz, sadece bir yanlışlık olmuş.'