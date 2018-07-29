Serdar Ortaç büyük gaf yaptı!

Serdar Ortaç şunları söyledi: ''Rahmetli babam 'Kadınlarla bir şey konuşulmaz' derdi. Ben de 'Eşimle hem futbol hem de makyaj konuşacağım' cevabını verirdim. Nitekim öyle oldu. Elin gavuruyla yani İrlandalı karımla her şeyi konuşuyorum.''

Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe'den gavur diye söz etmesi salonda buz gibi bir hava estirdi.

Küçük bir not: Türk Dil Kurumu'na göre 'gavur' sözcüğü şu anlama geliyor: 'Dinsiz, merhametsiz, acımasız.'

Popçu Serdar Ortaç (48) kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) ile Haziran 2014'te evlenmişti.