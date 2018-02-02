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Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı

Serdar Ortaç önceki akşam eşi Chloe Loughnan ile Kuruçeşme Park Fora Balık’taydı. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, Ebru Gündeş için şarkı yazdığını açıkladı

Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı
POSTA/ALİ KESER

Bir süredir Ebru Gündeş ile barışmanın yollarını arayan Serdar Ortaç, “Ebru için güzel şarkılar yazdım. İlk fırsatta konserine gideceğim” diye konuştu.


'SERDAR HİÇ DURMADAN YİYOR'


Kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Serdar Ortaç “Göbek çıkması gayet normal” yorumunu yaptı. Eşi Chloe devreye girdi ve “Hiç durmadan yiyor” diye ekledi. 


'ÇAĞIRSA KOŞARAK GİDERİM'


Öte yandan Serdar Ortaç, 'Ebru Gündeş'le barışır mısınız?' sorusuna geçen günlerde şöyle dikkat çekici bir cevap vermişti:

“İtiraf edeyim, bende bir arıza var. Şimdi kalkıp kendi başıma Ebru’ya gidemem. Çekinirim. Ama çağırsın, koşarım. ‘Gözünü seveyim, buzları eritelim’ diye yalvarırım. Beni müzik sektörüne Ebru sokmuştu. Ama ben ona zor zamanlarında destek olamadım. Haklı olarak kızdı, ama çok öfkeli değil. Çünkü birkaç kez denk geldik, ayaküstü hal-hatır sorduk. Yine de eskisi gibi değiliz tabii. Bu yaştan sonra kimseye kızmam, darılmam.


NE OLMUŞTU?


Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab yolsuzluk suçlamasıyla ile 2013’te tutuklanıp 74 gün cezaevinde kalmıştı. Serdar Ortaç bu dönemde Ebru Gündeş’ten uzak durmuştu.



Ebru Gündeş, 1999’da ‘askerlikten kurtulmak için hile yapmak’ suçundan Mamak Cezaevi’nde yatan Serdar Ortaç için “Ben onu hapisteyken yalnız bırakmamıştım. O arayıp sormadı. Dostluk bitti” demişti.



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