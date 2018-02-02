Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı

POSTA/ALİ KESER



'SERDAR HİÇ DURMADAN YİYOR'



'ÇAĞIRSA KOŞARAK GİDERİM'



NE OLMUŞTU?

Elif Bayram

Bir süredirile barışmanın yollarını arayan“Ebru için güzel şarkılar yazdım. İlk fırsatta konserine gideceğim” diye konuştu.Kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan“Göbek çıkması gayet normal” yorumunu yaptı. Eşidevreye girdi ve “Hiç durmadan yiyor” diye ekledi.Öte yandanbarışır mısınız?' sorusuna geçen günlerde şöyle dikkat çekici bir cevap vermişti:“İtiraf edeyim, bende bir arıza var. Şimdi kalkıp kendi başıma Ebru’ya gidemem. Çekinirim. Ama çağırsın, koşarım. ‘Gözünü seveyim, buzları eritelim’ diye yalvarırım. Beni müzik sektörüne Ebru sokmuştu. Ama ben ona zor zamanlarında destek olamadım. Haklı olarak kızdı, ama çok öfkeli değil. Çünkü birkaç kez denk geldik, ayaküstü hal-hatır sorduk. Yine de eskisi gibi değiliz tabii. Bu yaştan sonra kimseye kızmam, darılmam.Ebru Gündeş’in eşiyolsuzluk suçlamasıyla ile 2013’te tutuklanıp 74 gün cezaevinde kalmıştı. Serdar Ortaç bu dönemdeuzak durmuştu., 1999’da ‘askerlikten kurtulmak için hile yapmak’ suçundan Mamak Cezaevi’nde yataniçin “Ben onu hapisteyken yalnız bırakmamıştım. O arayıp sormadı. Dostluk bitti” demişti.