Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'in önünde diz çöküp, yalvardı

POSTA/ALİ KESER

ELİNİ ÖPTÜ



EBRU GÜNDEŞ ŞEHİT HABERİNİ ALINCA PROGRAMINI YARIDA KESTİ

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı

Ebru Gündeş suskun

Son dakika... Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması

Elif Bayram

Şarkıcı programının ilk yarısındaile göz teması bile kurmadı. Selam vermedi, soğuk davrandı. Devreye her iki yıldızın da yapımcısıgirdi. Sahneye çıkıp “Huysuz oğlumla sevgili kızımı barıştıralım mı?” dedi. Ebru Gündeş gayet isteksiz bir tavırla seyirciye şöyle seslendi: “Serdar Ortaç’a kocaman alkış istiyorum, hoş geldin.”sahneye fırladı,elini öptü. “Bizi dargın zannediyorlar. Küs müyüz?” diye sordu. Ebru Gündeş manidar şekilde “Değilmişiz” diye cevapladı. Mikrofonu Serdar Ortaç’a verip kulise yöneldi. Popçu bir hamle daha yaptı. Yere diz çöküp “Hadi, ‘Bilsem ki’ şarkısını beraber okuyalım” dedi.Ebru Gündeş bu ricayı kırmadı. Şarkıdan sonra “Hayatta en önemli şey sağlık. Sana hayır deme şansım yok” dedi. Ebru Gündeş, Afrin’deki 11 şehit haberini alınca programını yarıda kesti.Serdar Ortaç, Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab 17 Aralık 2013’te tutuklanınca aramamış, 6 ay sonraki düğününe de çağırmamıştı.