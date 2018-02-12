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Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'in önünde diz çöküp, yalvardı

Ebru Gündeş önceki akşam Şişli- Günay Restaurant’ta sahneye çıktı. Seyirciler arasında 4 yıldır küs olduğu Serdar Ortaç da vardı

12 Şubat 2018, Pazartesi 07:14
Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'in önünde diz çöküp, yalvardı
POSTA/ALİ KESER

Şarkıcı programının ilk yarısında Serdar Ortaç ile göz teması bile kurmadı. Selam vermedi, soğuk davrandı. Devreye her iki yıldızın da yapımcısı Hüseyin Emre girdi. Sahneye çıkıp “Huysuz oğlumla sevgili kızımı barıştıralım mı?” dedi. Ebru Gündeş gayet isteksiz bir tavırla seyirciye şöyle seslendi: “Serdar Ortaç’a kocaman alkış istiyorum, hoş geldin.”

ELİNİ ÖPTÜ

Serdar Ortaç sahneye fırladı, Ebru Gündeş’in elini öptü. “Bizi dargın zannediyorlar. Küs müyüz?” diye sordu. Ebru Gündeş manidar şekilde “Değilmişiz” diye cevapladı. Mikrofonu Serdar Ortaç’a verip kulise yöneldi. Popçu bir hamle daha yaptı. Yere diz çöküp “Hadi, ‘Bilsem ki’ şarkısını beraber okuyalım” dedi.


EBRU GÜNDEŞ ŞEHİT HABERİNİ ALINCA PROGRAMINI YARIDA KESTİ

Ebru Gündeş bu ricayı kırmadı. Şarkıdan sonra “Hayatta en önemli şey sağlık. Sana hayır deme şansım yok” dedi. Ebru Gündeş, Afrin’deki 11 şehit haberini alınca programını yarıda kesti.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?


Serdar Ortaç, Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab 17 Aralık 2013’te tutuklanınca aramamış, 6 ay sonraki düğününe de çağırmamıştı.


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