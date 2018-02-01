Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

''SEN O KALÇALARA SADECE BAKARSIN''

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'ın eşigeçen yaz verdiği bikinili görüntülerle uzun süre konuşulmuş, fit vücuduyla ilgili çok sayıda yorum almıştı.Serdar Ortaç da verdiği bir röportajda "Biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım. Çünkü 'sen o kalçalara sadece bakarsın.' Ama ben dokunabilirim" demişti.Aynı zamanda kendi tasarımı olan iç çamaşırları için mankenlik de yapan, fiziğini korumak adına ne kadar ağır bir tempoda çalıştığını gözler önüne serdi.Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla spor temposunu ortaya koyan, profesyonel sporcuların yaptığına benzer çalışmalar yaptığını ve böylelikle çekici bir fiziğe sahip olmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu da göstermiş oldu.(47) kendinden 22 yaş küçük,ile Haziran 2014'te evlenmişti.tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor. 25 yaşındaki''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.