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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

Serdar Ortaç'ın 26 yaşındaki eşi Chloe Loughnan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından nasıl spor yaptığıyla ilgili videolar paylaştı

01 Şubat 2018, Perşembe 17:16
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan geçen yaz verdiği bikinili görüntülerle uzun süre konuşulmuş, fit vücuduyla ilgili çok sayıda yorum almıştı.

''SEN O KALÇALARA SADECE BAKARSIN''

Serdar Ortaç da verdiği bir röportajda "Biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım. Çünkü 'sen o kalçalara sadece bakarsın.' Ama ben dokunabilirim" demişti.



Aynı zamanda kendi tasarımı olan iç çamaşırları için mankenlik de yapan Chloe Loughnan, fiziğini korumak adına ne kadar ağır bir tempoda çalıştığını gözler önüne serdi.

PROFESYONELLERE TAŞ ÇIKARTTI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla spor temposunu ortaya koyan Chloe Loughnan, profesyonel sporcuların yaptığına benzer çalışmalar yaptığını ve böylelikle çekici bir fiziğe sahip olmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu da göstermiş oldu.



4 YILDIR YALVARIYOR

Serdar Ortaç (47) kendinden 22 yaş küçük, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te evlenmişti.

Serdar Ortaç tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor. 25 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.

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