Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

Şarkıcı Serdar Ortaç
'ın eşi Chloe Loughnan
geçen yaz verdiği bikinili görüntülerle uzun süre konuşulmuş, fit vücuduyla ilgili çok sayıda yorum almıştı.
''SEN O KALÇALARA SADECE BAKARSIN''
Serdar Ortaç da verdiği bir röportajda "Biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım. Çünkü 'sen o kalçalara sadece bakarsın.' Ama ben dokunabilirim" demişti.
Aynı zamanda kendi tasarımı olan iç çamaşırları için mankenlik de yapan Chloe Loughnan
, fiziğini korumak adına ne kadar ağır bir tempoda çalıştığını gözler önüne serdi.
PROFESYONELLERE TAŞ ÇIKARTTI
Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla spor temposunu ortaya koyan Chloe Loughnan
, profesyonel sporcuların yaptığına benzer çalışmalar yaptığını ve böylelikle çekici bir fiziğe sahip olmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu da göstermiş oldu.
4 YILDIR YALVARIYOR
Serdar Ortaç
(47) kendinden 22 yaş küçük, İrlandalı model Chloe Loughnan
ile Haziran 2014'te evlenmişti.
Serdar Ortaç
tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor. 25 yaşındaki Chloe Loughnan
''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.
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Çiğdem Saltık