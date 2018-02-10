Serdar Ortaç'tan eşi Chloe Loughnan'a romantik sürpriz

'ELLERİM KOPTU VALLAHİ'

ÇOCUK İSTİYOR

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

Serdar Ortaç: Karım canıma okur

Chloe Loughnan: Kocam bana yetiyor

Mine Bozkurt

Popçu Serdar Ortaç “Bana sürpriz yapmıyorsun” diyen 26 yaşındaki eşi​ Chloe’ye romantik bir sürpriz yaptı.Ortaç,4 yıllık eşi Chloe’nin arabasının üzerine onlarca farklı dilde “Seni Seviyorum” yazdı.Yaptığı sürprizi Instagram hesabından paylaşan Ortaç, "Bana hiç süpriz yapmıyorsun diyordu hanım. Ben de haberi yokken,onlarca farklı dilde “seni seviyorum” yazdım. Ellerim koptu vallahi. Artık sürpriz yapmıyorsun diyemez." dedi.48 yaşındaki Serdar Ortaç kendinden 22 yaş küçük, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te evlenmişti.Serdar Ortaç tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor.26 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.