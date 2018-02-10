Serdar Ortaç'tan eşi Chloe Loughnan'a romantik sürpriz

Popçu Serdar Ortaç “Bana sürpriz yapmıyorsun” diyen 26 yaşındaki eşi Chloe’ye romantik bir sürpriz yaptı.
Ortaç,4 yıllık eşi Chloe’nin arabasının üzerine onlarca farklı dilde “Seni Seviyorum” yazdı.
'ELLERİM KOPTU VALLAHİ'
Yaptığı sürprizi Instagram hesabından paylaşan Ortaç, "Bana hiç süpriz yapmıyorsun diyordu hanım. Ben de haberi yokken,onlarca farklı dilde “seni seviyorum” yazdım. Ellerim koptu vallahi. Artık sürpriz yapmıyorsun diyemez." dedi.
ÇOCUK İSTİYOR
48 yaşındaki Serdar Ortaç kendinden 22 yaş küçük, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te evlenmişti.
Serdar Ortaç tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor.
26 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.
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Mine Bozkurt