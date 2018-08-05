Serebral Palsi hastası minik Öykü hayatını kaybetti

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde oturan Hülya ve Olcay Onur çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Öykü Onur'a, 3 aylıkken SP teşhisi konuldu.

Hülya ve Olcay Onur çifti, doktorların yüzde 89 engelli raporu verip tedavi edilmediğinde yaşamasının zor olduğunu söylediği çocukları Öykü'yü yaşatmak için büyük mücadele verdi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖYKÜ İÇİN SEFERBER OLDU

Maddi durumu kötü olan aileye destek için kentte yardım kampanyası düzenlendi.

Birçok sivil toplum örgütü Öykü'yü yaşatabilmek için seferber oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Öykü Onur, önceki gün rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı.

Minik Öykü, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öykü'nün cenazesi, ailesi tarafından hastaneden alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Yazı köyüne götürüldü. Öykü Onur, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral Palsi (beyin felci), bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Serebral palsi kas hareketlerini etkilemekle birlikte, kaslardaki ya da sinirlerdeki bir problemden kaynaklanmaz.

Beynin, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinde söz konusu olan anormalliklerden kaynaklanır.

Serebral palsi görülen çocukların çoğunluğu bu bozuklukla doğar, ancak bozukluk aylar ya da yıllarca tespit edilemeyebilir.







