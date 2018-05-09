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Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı

Geçtiğimiz ay tatil için gittiği İtalya'da üstsüz fotoğrafını paylaşarak tepkileri üzerine çeken oyuncu Serel Yereli, Instagram hesabını kapattı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:50
Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı
Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu Serel Yereli, sıcaktan bunalıp üstsüz kalmıştı. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaşmıştı. Bu fotoğraftan sonra genç oyuncu gündeme gelmiş eleştirilere sert bir dille yanıt vermişti. Oyuncunun bu paylaşımı başta Demet Akalın ve Ebru Şancı olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Genç oyuncu, tepkilerden bunalmış olacak ki Instagram hesabını kapattığını Twitter hesabından duyurdu.





Serel Yereli'den kendisine gelen tepkilere cevap: Namuslu görünmek kimlere kalmışSerel Yereli'den kendisine gelen tepkilere cevap: Namuslu görünmek kimlere kalmış
Üstsüz video paylaşan Serel Yereli'den açıklama geldi!Üstsüz video paylaşan Serel Yereli'den açıklama geldi!
 


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