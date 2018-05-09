Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı

Serel Yereli'den kendisine gelen tepkilere cevap: Namuslu görünmek kimlere kalmış

Üstsüz video paylaşan Serel Yereli'den açıklama geldi!

Büşra Kamış

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu, sıcaktan bunalıp üstsüz kalmıştı. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaşmıştı. Bu fotoğraftan sonra genç oyuncu gündeme gelmiş eleştirilere sert bir dille yanıt vermişti. Oyuncunun bu paylaşımı başta Demet Akalın ve Ebru Şancı olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Genç oyuncu, tepkilerden bunalmış olacak ki Instagram hesabını kapattığını Twitter hesabından duyurdu.