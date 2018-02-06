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Seren Serengil: Beni kimse susturamaz

Mahkemenin yasağına rağmen Gülben Ergen’in aleyhinde konuşmaya devam eden Seren Serengil 2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi’ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp dün çıktı

06 Şubat 2018, Salı 07:15
Seren Serengil: Beni kimse susturamaz
Seren Serengil hapisten çıktığı gibi, kameralar eşliğinde sunucusu olduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programına gitti. Stüdyoya hızla girdi, Cengiz Semercioğlu'na sıkı sıkı sarıldı.

Değişik hareketler sergileyen Seren Serengil bir ara ansızın yerinden fırladı. Partneri Cengiz Semercioğlu “Tansiyonu yükseldi” diyerek ortamı toparlamaya çalıştı. Seren Serengil ise “Kahve fincanını düşürdüm. Bir şeyim yok, iyiyim” açıklamasını yaptı.


'ÜÇ GÜN ÜÇ YIL GİBİ GELDİ'


 ‘Cezaevinde şov yapıyor’ iddialarına üzüldüğünü söyleyen Seren Serengil şöyle konuştu:

“Zorlu bir süreçti. Üç gün, üç yıl gibi geldi. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kaldım. Günde iki kez, 15 dakikalık sürelerle hücreden çıkma hakkım vardı. Ben kimseye iftira atmadım, yalan söylemedim. Konuştuklarım iddia değildi. Beni kimse susturamaz. Bu konuları herkes işledi ama neden ben içeri gönderildim? Allahım kimseyi sağlık ve özgürlükten yoksun bırakmasın."
 

İŞTE SEREN SERENGİL'İN STÜDYOYU TERK ETTİĞİ ANLAR:




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