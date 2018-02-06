Seren Serengil: Beni kimse susturamaz



'ÜÇ GÜN ÜÇ YIL GİBİ GELDİ'

İŞTE SEREN SERENGİL'İN STÜDYOYU TERK ETTİĞİ ANLAR:

Seren Serengil cezaevinden çıktı mı? Ne oldu? son dakika gelişmesi...

Flaş! Cezaevinden çıkıp canlı yayına gelen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Elif Bayram

hapisten çıktığı gibi, kameralar eşliğinde sunucusu olduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programına gitti. Stüdyoya hızla girdi,sıkı sıkı sarıldı.Değişik hareketler sergileyen Seren Serengil bir ara ansızın yerinden fırladı. Partneri“Tansiyonu yükseldi” diyerek ortamı toparlamaya çalıştı.ise “Kahve fincanını düşürdüm. Bir şeyim yok, iyiyim” açıklamasını yaptı.‘Cezaevinde şov yapıyor’ iddialarına üzüldüğünü söyleyenşöyle konuştu:“Zorlu bir süreçti. Üç gün, üç yıl gibi geldi. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kaldım. Günde iki kez, 15 dakikalık sürelerle hücreden çıkma hakkım vardı. Ben kimseye iftira atmadım, yalan söylemedim. Konuştuklarım iddia değildi. Beni kimse susturamaz. Bu konuları herkes işledi ama neden ben içeri gönderildim? Allahım kimseyi sağlık ve özgürlükten yoksun bırakmasın."