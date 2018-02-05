Seren Serengil cezaevinden çıktı mı? Ne oldu? son dakika gelişmesi...

Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Büşra Kamış

Seren Serengil'in 3 (üç) günlük hapis cezası bugün sona eriyor. PekiAlınan son dakika bilgisine göre Serengilhesabından ilk açıklamasını yaptı. Soruları haber sayfamızda cevap buluyor. Magazin gündemini bir hayli meşgul eden olaylardan biri olankavgasındagelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil cuma günü girdiği hapishaneden bugün ayrılacak. Ünlü sunucunun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıkma görüntüleri ve o anda yaşananlar posta.com.tr'de yer alacaktır...Ünlü sunucu şarkıcı Seren Serengil alınan en son bilgiye göre cezaevinden çıktı. Serengil'in ilk açıklaması ne oldu? 3 günlük hapis cezası bugün sona eren Serengil sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.Avukatı Ersoy Akdemir Hürriyet’e yaptığı açıklamada haftasonu görüş olmadığı için Cuma günü Seren Serengil’in cezaevinde avukatlarıyla görüştüğünü söyleyerek, “Seren hanımın içeride en çok canını sıkan ‘Şov mu yapıyor?’ şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı” dedi.Cezaevine girdiği ilk gün avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yapan sunucu, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta alay konusu oldu. Kaldığı hapishanenin krokisini paylaştı, takipçilerinin diline düştü. İşte o mesajlar...Seren Serengil’in hapisten sürekli bir şey yollamasıyla ilgili olarak sosyal medyada “3 gün değil, 55 yıl ceza almış gibi trip yapıyorsun”, “Buzdolabına yemek koysan 3 günde bozulmaz” gibi paylaşımlar yapıldı.3 günlük cezaevinden çıkmasına saatler kala el ele cezaevine girdiği şarkıcı sevgilisi Yaşar İpek'ten de bir mesaj geldi.Yaşar İpek Seren Serengil ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak ''Minnoş, son 19 saat.'' notunu düştü.Seren Serengil, Yaşar İpek’le çekilmiş bir fotoğrafını duygusal cümlelerle paylaşmış ve cezaevine girerken de el ele görüntü vermişti.Serengil paylaşımında "Herkese teşekkür ettim seni unuttum . erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre.. yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı ...unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi kadın olduğumu hatırlamayı dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ! bnm için savaşacak bnmle üzülecek bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş.. bugün seni benim hakkımda birilerinin tv da atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm sana ne bir kahve yapmışlığım var ne vermiş olduğum bir emek var ..kötü günümde nasıl iyi geldin başım da biri var hissini hissettirmek ne kadar güven verici kuvvetli hissettiren bir şeymiş hatırlattın ... kötü günde ne kadar iyi geldin hoş geldin ???????? @yasaripekofficial" demişti.