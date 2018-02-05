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Seren Serengil cezaevinden çıktı! Şu an açıklama yapıyor

Mahkemenin koyduğu 'Gülben Ergen hakkında konuşma yasağını' deldiği için 2 Şubat'ta Bakırköy Kadın Tutukevi'ne giren Seren Serengil bugün cezaevinden çıktı. Seren Serengil cezaevinden çıkar çıkmaz sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında yaşadıklarını anlatıyor

05 Şubat 2018, Pazartesi 12:02
Seren Serengil cezaevinden çıktı! Şu an açıklama yapıyor
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil, cuma günü cezaevine girmişti. Cezasını çeken Seren Serengil, bu sabah tahliye oldu.

YANINDA SEVGİLİSİ YAŞAR İPEK VARDI

Seren Serengil'in yanında Yaşar İpek vardı. 

Seren Serengil hiçbir açıklama yapmadan aracıyla cezaevinden uzaklaştı.



'ŞOV YAPIYOR' İDDİASI KIZDIRMIŞ

Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir Hürriyet'e yaptığı açıklamada ''Seren Hanım'ın içeride en çok canını sıkan 'Şov yapıyor' şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendirildi.  Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren Hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı'' dedi.

YAŞADIKLARINI CANLI YAYINDA ANLATIYOR

Dakikalar önce cezaevinden çıkan Seren Serengil, cezaevinde yaşadıklarını yorumcusu olduğu Duymayan Kalmasın programında anlatıyor:

Zorlu bir süreçti, İnsanın özgürlüğü o kadar önemli ki o üç gün bana üç yıl gibi geldi. Müebbet yatan kişilerle aynı yerdeydim. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kişi bile bu kararın yanında olmadı. Büyük bir oyunun içerisinde bulundum. Cezaevine gitmenin neresi şov olabilir. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kaldım.




SEREN SERENGİL'DEN İLK PAYLAŞIM!

Seren Serengil cezaevinden çıkar çıkmaz Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Allah'ım bir sağlık bilirdim, bir de özgürlüğü öğrendim...'' notunu düştü.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:








 


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