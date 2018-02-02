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Seren Serengil cezaevinden fotoğraf gönderdi

Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası almıştı. Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Saat 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi

02 Şubat 2018, Cuma 16:06
Seren Serengil cezaevinden fotoğraf gönderdi
Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdmeir aracılığıyla gönderdiği mesaj Instagram'dan paylaşıldı.

Kaldığı koğuşu resimleyen Seren Serengil'le ilgili paylaşımın altına ise "Sero'muzdan haber var... Sero Avukatı Ersoy bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti.... ve sevgilerini yolladı... " notu düşüldü.

Son dakika! Seren Serengil Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdiSon dakika! Seren Serengil Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdi

Seren Serengil hapse girdiği sırada Gülben Ergen'den manidar paylaşım geldi!Seren Serengil hapse girdiği sırada Gülben Ergen'den manidar paylaşım geldi!

İşte Seren Serengil'in üç gün boyunca yatacağı oda:



İLK GÖRÜŞ HAKKINI KİME KULLANDI?

Bugün başlayan cezasında Seren Serengil'i aşk yaşadığı Yaşar İpek yalnız bırakmadı. Hatta Seren Serengil, içeride geçireceği üç günlük sürecin ilk görüş hakkını da Yaşar İpek'e kullandı.

Her türlü desteği Seren Serengil'den esirgemeyen Yaşar İpek , cezaevi önünde yaptığı açıklamada da ''Seren'in her zaman arkasında duracağım!'' dedi.






 


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