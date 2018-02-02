Seren Serengil cezaevinden fotoğraf gönderdi

Son dakika! Seren Serengil Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdi

Seren Serengil hapse girdiği sırada Gülben Ergen'den manidar paylaşım geldi!

İşte Seren Serengil'in üç gün boyunca yatacağı oda:

İLK GÖRÜŞ HAKKINI KİME KULLANDI?

Çiğdem Saltık

'in avukatı Ersoy Akdmeir aracılığıyla gönderdiği mesaj Instagram'dan paylaşıldı.Kaldığı koğuşu resimleyen Seren Serengil'le ilgili paylaşımın altına ise "Sero'muzdan haber var... Sero Avukatı Ersoy bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti.... ve sevgilerini yolladı... " notu düşüldü.Bugün başlayan cezasındai aşk yaşadığıyalnız bırakmadı. Hatta, içeride geçireceği üç günlük sürecin ilk görüş hakkını da'e kullandı.Her türlü desteğiden esirgemeyen, cezaevi önünde yaptığı açıklamada da ''Seren'in her zaman arkasında duracağım!'' dedi.