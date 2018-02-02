Seren Serengil cezaevine girdi mi ne oldu? Kaç gün hapis yatacak

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Merakla beklenen haber bugün geldi.Seren Serengil'esorusu hızla yayılmaya başladı. Seren Serengil'in eski avukatı, şarkıcı sunucunun cezaevine girmek için elinden gelen her şeyi yaptığı iddiasını ortaya attı. Peki? Seren Serengilbu duruma ne dedi?Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Seren Serengil,İstanbul 11 Aile Mahkemesinin üç günlük zorlama hapsiyle ilgili işlemleri tamamlamak için bu sabah İstanbul Adliyesi İnfaz Savcılığı’na geldi. Seren Serengil, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne teslim olacak.Seren Serengil'in adının aşk dedikodularına karıştığı Yaşar İpek'in de adliyeye gelmesi dikkat çekti. Bu zor günlerinde Serengil'i yalnız bırakmayan İpek, objektiflere böyle yansıdı.Sayın Seren Serengil'in bu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Seren Serengil'in cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum.Av. Mermer'in açıklamasından sonra Seren Serengil, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Görülen lüzum üzerine Av. Ayşegül Mermer’in dosyadaki avukatlık görevi ile birlikte şahsımı temsil noktasındaki tüm görevleri sonlandırılmıştır. Kendisine mesaj ile azledeceğimi ilettim ancak zarar gelmemesi için 'sen istifa et' dememe rağmen kamuoyuna tam tersi yönde açıklamalar yapması duyduğum kuşkuları arttırmıştır. Bunun mesaj kayıtları da sabittir. Gülben Ergen’in menajeri Özgür Aras ile olan yakın diyalogları ile dosyamızın takibi esnasında şahsımda oluşan tereddütler ve pazartesi günü beni yanlış yönlendirmesi sebebiyle bu kararı almak gerekmiştir."Gülben Ergen’in evli iş adamı Tolga Duğles’le ilişkisi olduğu iddiaları ortaya çıktıktan sonra özellikle Yeşim Salkım ve Seren Serengil cephesi Gülben Ergen’e savaş açmış ve eski defterler yeniden açılmıştı.Her iki isim de sosyal medya hesapları üzerinden Gülben Ergen'e ciddi suçlamalarda bulunmuş hatta Ergen için ‘Kocamadokunma' adıyla bir de hashtag açılmıştı. Tüm bu gelişmeler sürerken konuya Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil oldu. Ergen'le olan sürpriz boşanması sonrası ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır' şeklinde bir açıklama yapan ve dikkatleri üzerine çeken Çelik'in şimdi de Yeşim Salkım'la ittifak yaptığı yönünde haberler gün yüzüne çıktı. Yeşim Salkım'ın yanlışlıkla paylaştığı Whatsapp mesajlarında Çelik ve Salkım arasındaki yazışma gün yüzüne çıktı.Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak mahkemeye suç duyurusunda bulunmak üzere çalışmalar yaptığını gösteren Gülben Ergen sonunda bugün harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından kendisiyle ilgili hakaret dolu paylaşımlarda bulunan Salkım ve Serengil'e dava açmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne başvuran Gülben Ergen ayrıca Yeşim Salkım'la ortaklaşa hareket ettiğini düşündüğü eski eşi Erhan Çelik'i de mahkemeye vermeye karar verdi.Demet Akalın, "Üç gün cezasını çekip çıkacak. Bir bakımdan iyi oldu, çünkü emsal bir karar. Ben de birkaç televizyon kanalına ihtarname gönderiyorum. Ama hiçbir sanatçı arkadaşıma bu maddeyi kullanmam. Zaten öyle kanlı bıçaklı olduğum insanlar yok. Bana iftira atanlar oluyor, direkt avukatıma yönlendiriyorum. Bazen avukatım, ’Bunda hakaret yok, dava açmayalım, gerek yok’ diyor,’Tamam, eyvallah’ diyorum. Ama artık iş o kadar çığırından çıktı ki, eskiden öyleydi, eskiden böyleydi. Ortam çirkinleşince insanın tadı tuzu kalmıyor. Bana söylüyorlar, ’Senin için onu dediler, bunu dediler’ diye. Boşver diyorum, boşver demeyi bilmek lazım. İşin gücün rayında gittikten sonra arkadakiler ile uğraşmıyorsun. Artık bana sosyal medyaya bakan kemik fanlarım bile bu tarz haberleri atmıyorlar. Çünkü zaten hayat o kadar yoğun ve ülkemizin durumu o kadar nazik ve diken üstünde ki, hiç bunlarla girdabın içine girmek istemiyorum. 10 sene önce olsaydı bodozlama girerdim, ama şu anda kendimde ne öyle bir enerji görüyorum ne de bu toplara girmek istiyorum"diye konuştu.06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.