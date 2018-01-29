Seren Serengil cezaevine giriyor! (Yerine Demet Akalın geçecek)

Gülben Ergen
kendisi hakkında Duymayan Kalmasın programı
nda yaptığı konuşmalar nedeniyle Seren Serengil'
e tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmen Seren Serengil
programında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.
3 GÜN HAPİS YATACAK
Gülben Ergen
de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengi
l hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen Gülben Ergen
, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil
3 gün hapis yatacak.
Üç gün zorlama hapis cezası yatacak olan Seren Serengil
, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı.
Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
''Duymayan kalmasın yarın (bugün) saat 11.00' de Star TV'de doğruları konuşmaya devam edecek. Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy Kapalı Kdın Cezaevi'ne teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”
DEMET AKALIN YORUM YACAPACAK
Seren Serengil
'in yerine Demet Akalın
yarın programda yorum yapacak.
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