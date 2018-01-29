Seren Serengil cezaevine giriyor! (Yerine Demet Akalın geçecek)

3 GÜN HAPİS YATACAK

İŞTE O PAYLAŞIM:

DEMET AKALIN YORUM YACAPACAK

Seren Serengil: İçerdekiler de kader mahkumu

Seren Serengil'e hapis cezası!

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

Seren Serengil’e Hande Yener 2 ay yasak

Elif Bayram

kendisi hakkındanda yaptığı konuşmalar nedeniylee tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmenprogramında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiylel hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.Mahkemenin bu kesin kararıyla3 gün hapis yatacak.Üç gün zorlama hapis cezası yatacak olan, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı.Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu.''Duymayan kalmasın yarın (bugün) saat 11.00' de Star TV'de doğruları konuşmaya devam edecek. Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy Kapalı Kdın Cezaevi'ne teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”'in yerineyarın programda yorum yapacak.