Seren Serengil, Demet Akalın'ı neden sildi?

Star TV'de Duymayan Kalmasın programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, arkadaşı Demet Akalın'ı yerlere göklere sığdıramıyordu. Seren Serengil, kendisini hapse attıran Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir ile Demet Akalın'ın anlaşmasına çok bozulup arkadaşını sosyal medyadan sildi. Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı. Gözler Seren Serengil'in üzerinde Yaşar İpek ve Seren Serengil aşkında flaş gelişme! Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi