Seren Serengil'den Esra Balamir'e uzaklaştırma kararı

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Seren Serengil: Emin misin Yaşar?

Çiğdem Saltık

, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla, Flash TV ekranlarında yayınlanan 'Bunu da Konuşmak Lazım' programında kendisiyle ilgili yorum yaparak tehdit ettikleri, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulundukları iddiasıylavehakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.Anadolu 11. Aile Mahkemesi, talebi değerlendirerek 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun uyarınca şiddet mağduru'in korunma altına alınmasına karar verdi.vehakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.Mahkeme kararındave'ün şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konut, okul ya da yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine hükmetti.vemahkemenin uzaklaştırma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak.