Seren Serengil gıybet mahkumu

SEVGİLİSİ YANINDA



HAPİSTEN KROKİ



ONUN DA HAPSİ İSTENİYOR

İdil Janet Demiray

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil teslim olma sürecini şova çevirdi. Dün sabah Adalet Sarayı’na gelip İnfaz Savcılığı’na teslim oldu. İşlemlerin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Polis otosunda sunucusu olduğu magazin programı ‘Duymayan Kalmasın’a ait özel görüntüler çektirdi. Diğer programlar görüntü almasın diye de minibüsün perdelerini kapattı. Yanında sevgilisi, şarkıcı Yaşar İpek vardı.Seren Serengil Instagram sayfasına “Artık bir tek Allah’ın adaletine inanıyorum. Hoşçakalın, Hepinizi seviyorum” diye yazdı. Bununla da kalmadı. Cezaevine girdikten 1 saat sonra kaldığı koğuşun krokisini çizip, avukatına verdi. Kroki yine Seren Serengil’e ait Instagram hesabında paylaşıldı. Seren Serengil 5 Şubat Pazartesi günü hapisten çıkacak.Gülben Ergen 2 yıllık evliliğin ardından Aralık 2016’da boşandığı Erhan Çelik’in İstinye’de oturduğu siteye gelerek garajdaki aracını çizdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Erhan Çelik hakkında ‘konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.