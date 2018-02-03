Seren Serengil gıybet mahkumu

SEVGİLİSİ YANINDA
Gülben Ergen’in talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil teslim olma sürecini şova çevirdi. Dün sabah Adalet Sarayı’na gelip İnfaz Savcılığı’na teslim oldu. İşlemlerin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Polis otosunda sunucusu olduğu magazin programı ‘Duymayan Kalmasın’a ait özel görüntüler çektirdi. Diğer programlar görüntü almasın diye de minibüsün perdelerini kapattı. Yanında sevgilisi, şarkıcı Yaşar İpek vardı.
HAPİSTEN KROKİ
Seren Serengil Instagram sayfasına “Artık bir tek Allah’ın adaletine inanıyorum. Hoşçakalın, Hepinizi seviyorum” diye yazdı. Bununla da kalmadı. Cezaevine girdikten 1 saat sonra kaldığı koğuşun krokisini çizip, avukatına verdi. Kroki yine Seren Serengil’e ait Instagram hesabında paylaşıldı. Seren Serengil 5 Şubat Pazartesi günü hapisten çıkacak.
ONUN DA HAPSİ İSTENİYOR
Gülben Ergen 2 yıllık evliliğin ardından Aralık 2016’da boşandığı Erhan Çelik’in İstinye’de oturduğu siteye gelerek garajdaki aracını çizdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Erhan Çelik hakkında ‘konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
İdil Janet Demiray