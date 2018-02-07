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Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi

Seren Serengil'in tahliye haberini ekran başındakilere aktaran Ahmet Hakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapıp izleyiciden özür diledi

07 Şubat 2018, Çarşamba 09:55
Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi
Mahkemenin yasağına rağmen Gülben Ergen'in aleyhinde konuşmaya devam eden Seren Serengil 2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp 5 Şubat Pazartesi çıktı.

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Seren Serengil'in tahliyesi ana haber bültenlerinde de yer alırken, konuyla ilgili en çarpıcı yorum Ahmet Hakan'dan geldi.

''HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ''

Gelişmeleri ekran başındakilere aktaran Ahmet Hakan, haberin yayınlanmasının ardından izleyiciden özür diledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapan Ahmet Hakan, ''10 şehit haberi verdim. Afrin harekatı zorlu biçimde sürüyor. Siyasi çekişmeler ise alıp başını gitmiş durumda. Böyle bir günde bir magazin ünlüsünün, bir başka magazin ünlüsünün gıybetini yaptı diye 3 gün hapse girmesinin ve bunun tadını çıkarmasının haberini ekrana getirdiğimiz için hepinizden özür diliyoruz. Kusura bakmayın'' dedi.



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