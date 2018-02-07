Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi

''HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ''

Seren Serengil: Beni kimse susturamaz

Çiğdem Saltık

Mahkemenin yasağına rağmen'in aleyhinde konuşmaya devam eden2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp 5 Şubat Pazartesi çıktı.​​'in tahliyesi ana haber bültenlerinde de yer alırken, konuyla ilgili en çarpıcı yorum'dan geldi.Gelişmeleri ekran başındakilere aktaran, haberin yayınlanmasının ardından izleyiciden özür diledi.Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapan, ''10 şehit haberi verdim.harekatı zorlu biçimde sürüyor. Siyasi çekişmeler ise alıp başını gitmiş durumda. Böyle bir günde bir magazin ünlüsünün, bir başka magazin ünlüsünün gıybetini yaptı diye 3 gün hapse girmesinin ve bunun tadını çıkarmasının haberini ekrana getirdiğimiz için hepinizden özür diliyoruz. Kusura bakmayın'' dedi.