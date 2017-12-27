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Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

Hande Yener - Seren Serengil arasındaki 'telifmetre' tartışması sosyal medya üzerinden bambaşka bir boyuta dönüştü. Seren Serengil Hande Yener'in en çok dinlenen şarkıcı olduğuna inanmadı. Bunun üzerine Hande Yener de Instagram hesabından Seren Serengil'in ütsüz fotoğrafını paylaştı. Seren Serengil ise Hander Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:13
Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi
Hande Yener - Seren Serengil arasındaki atışma bir anda üstsüz fotoğraf krizine dönüştü. 

Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi. Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Hande Yener bu kez şu notu paylaştı: "Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş..."


'BUNU YAPARAK BİR KADININ BİR KADINA YAPABİLECEĞİ EN KÖTÜ ŞİDDETİ YAPTI!'


Paylaşımı yargıya taşıyacağını belirten Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın'da o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi; "Bir cevap gelseydi ağır bilse olsaydı başımın üstüne yeri vardı. Bunu koyarak bir kadının bir kadına yapabileceği en kötü şiddeti yaptı."

Seren Serengil dün akşam da Instagram hesabına yüklediği bir videoyla Hande Yener'e ceap vermişti. Seren Serengil Instagram hesabına koyduğu videoda Hande Yener'in uyuşturucu kullandığı ima etmişti.

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