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Seren Serengil: İçerdekiler de kader mahkumu

Gülben Ergen’in aldırdığı tedbir kararını ihlal eden, üç gün hapis yatacak olan Seren Serengil, Uçankuş Tv’ye konuştu

28 Ocak 2018, Pazar 21:31
Seren Serengil: İçerdekiler de kader mahkumu
Seren Serengil yaptığı açıklamada; “Annemin evine gidiyor gibi rahatım. Orada da kader mahkumları var. Benim gibi yanlış arkadaşlıklara rastlamış birçok kadınımız orada yatıyor.” dedi.

Seren Serengil, perşembe günü teslim olacak.

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

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