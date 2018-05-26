Seren Serengil ile evlenen Yaşar İpek kimdir? Kaç yaşında?

Yaşar İpek ile Seren Serengil, 29 Nisan'da nişanlandı. Çiftin nişanına birbirinden ünlü isimler katıldı. Yaşar İpek'in nişan töreninin ardından yaptığı hareket ise çok konuşulmuştu. İkilinin 8 Haziran'da evleneceği düşünülürken dün büyük bir sürpriz yaptılar ve Fransa'da dünya evine girdiler. Bu gelişmenin ardından Yaşar İpek'in kim olduğu tekrar gündeme geldi.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Emrah ile bir akrabalığı var mı? sorusunun cevabını ise Yaşar İpek şu şekilde açıklamıştır, ‘Babaannemin ikinci evliliği olan eşinden çocuğudur, herhangi bir kan bağımız yoktur.’

SEREN SERENGİL KİMDİR?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır. Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.

Dizi sektöründe ismindne söz ettiren Serengil, 2000 yılında evlilik programı sunmuştur. 2012 yılında ise ayrı çiftleri barıştırmak için evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

İlk albüm çalışmasını ise 1991 yılında "Ayrıldık" ile yapmıştır. Bir sonraki albüm çalışması ise "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" olmuştur.

Serengil hayatı boyunca üç evlilik yaşamıştır. Bunlar;

2000-02: Ozan Kaçmaz

2002-05: Cengiz İmren

2006-10: Musa Aytun

Seren Serengil, 03 Ekim 2016 tarihinden bu yana Deniz Akkaya ile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın programını sunmaktadır.



