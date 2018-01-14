Seren Serengil ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? (Yaşar İpek açıklama yaptı)

İŞTE İKİLİNİN YAKALANDIĞI O KARE:

YAŞAR İPEK AŞK İDDİALARINI YALANLADI

İŞTE YAŞAR İPEK'İN PAYLAŞIMI:

SEREN SERENGİL ÖZAY BAKIR'DAN NEDEN AYRILDI?

'BU YAZILIP ÇİZİLENLER İFTİRA'

Can Hakman

Genç sevgilisi'dan (35) yeni ayrılan(42) geçen akşam Arnavutköy'de bir mekandaile görüntülendi.Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de'in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu., görüntülendikleri fotoğrafı'da paylaşıp şu mesajı yazdı:''Sevgili basın mensubu arkadaşlarım ve değerli takipçilerim.. Bugün basında çıkan Seren Serengil İle aşk yaşadığımız haberleri gerçek dışıdır. Kendisi benim ve ailemin 30 yıldır yakından tanıdığı birisidir. Aramızda bir süredir devam eden küslük geçen hafta ortak bir dostumuzun düğününde dostlarımızın vasıtası İle son bulmuştur. Bu da şu demektir Seren'i ve beni başka zaman da yan yana göreceksiniz sevgiler''uzun süredir aşk yaşadığıyolarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası birçok internet sitesinde Özay Bakır’ın eşcinsel olduğu ve bu yüzden ikilinin ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Seren Serengil çıkan bu haberlere adeta ateş püskürmüştü.Seren Serengil neden ayrıldığını şu sözlerle açıklamıştı:''Ben sosyal medyadan ifşa ettiğim zaman karşı tarafı zor durumda bırakmak istemedim. Onun bir ailesi var onları zor durumda bırakmak istemem. Özay’ın annesinin gözünden akacak bir damla gözyaşı için canımı veririm. Takipçilerimin yazdıkları her şeyi okuyorum, insan bazen sarıl sarmalanmak istiyor bunu uzun zamandır yaşamıyordum. Konuştukça üzülüyorum, konuşmayınca aklıma gelmiyor ama konuşmak zorundayım çünkü Özay hakkında çok çirkin şeyler yazılıyor. Bunun sebebi de aynı mekanda çalıştığı başka bir adamdır. Özay sahneye çıktığında o adam Özay’a çok yakın davranıyordu. Sarılıp 'aşkım' diyordu. Ben Özay’ı uyardım. Çok rahatsız oluyordum. 'Mekandan ayrıl bu kötü bir izlenim, saçma sapan haberler çıkar' dedim. 'Ya sen ayrıl ya da, o ayrılsın' dedim ama olmadı.Bu yazılıp çizilenler iftira. Özay benim erkek arkadaşımdı. Böyle bir şey olsa ilk ben bilirdim. Ayrılık sebebimiz yine o çalıştığı mekanla ilgili ama bu değil. İkimizin arasında ve öyle kalacak. Özay çok iyi çok temiz bir çocuk. Bizde çok güzel bir aşk yaşadık. Ona haksızlık yapılmasın.''