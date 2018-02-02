Seren Serengil'in avukatı isyan etti: Hapse girmek için her yolu denedi



İTİBARIMI ZEDELEDİ





Seren Serengil, şov yapıyor diyenlere bakın nasıl cevap verdi!

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

Seren Serengil kimdiri kaç yaşında? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)

Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)

İdil Janet Demiray

Yargı,’e ‘’in özel hayatı hakkında konuşma yasağı’ koymuştu. Karara uymayınca da ‘3 gün zorlama hapis’ çıkmıştı.Seren, geçen pazartesi ‘Cezaevine gidiyorum’ yayını yapmasına rağmen, infaz kağıdı imzalanmadığı için hapse girememişti!Seren’in avukatı Ayşegül Mermer şu sözlerle dün istifa etti:Kendisine hukuki aşamalarını anlatmama rağmen, başka avukatları devreye sokup bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. mesleki itibarımı zedeledi.