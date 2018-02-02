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Seren Serengil'in avukatı isyan etti: Hapse girmek için her yolu denedi

3 gün zorlama hapis cezası alan Seren Serengil gerekçeli karar yazılmadığı için cezaevine girememişti. Seren Serengil'in avukatı Ayşegül Mermer sonunda isyan etti

Seren Serengil'in avukatı isyan etti: Hapse girmek için her yolu denedi
Yargı, Seren Serengil’e ‘Gülben Ergen’in özel hayatı hakkında konuşma yasağı’ koymuştu. Karara uymayınca da ‘3 gün zorlama hapis’ çıkmıştı.

Seren, geçen pazartesi ‘Cezaevine gidiyorum’ yayını yapmasına rağmen, infaz kağıdı imzalanmadığı için hapse girememişti!


İTİBARIMI ZEDELEDİ


Seren’in avukatı Ayşegül Mermer şu sözlerle dün istifa etti:

Kendisine hukuki aşamalarını anlatmama rağmen, başka avukatları devreye sokup bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. mesleki itibarımı zedeledi.

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