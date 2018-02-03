Seren Serengil'in cezaevi günlüğü



'BURADA HERKES EŞYASINI KENDİ TAŞIYORMUŞ'



KİTABIMI SEÇTİM: EVLİLİK VE AHLAK



'MEĞERSE BURADA BOŞLAR ALINMIYORMUŞ'



KOCASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KADINA SEREN SERENGİL'DEN AVUKAT DESTEĞİ

Seren Serengil gıybet mahkumu

Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı

Demet Akalın Seren Serengil için: Bir bakıma iyi oldu

Seren Serengil cezaevinden fotoğraf gönderdi

Seren Serengil, şov yapıyor diyenlere bakın nasıl cevap verdi!

Elif Bayram

talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil teslim olma sürecini şova çevirdi. Dün sabah Adalet Sarayı’na gelip İnfaz Savcılığı’na teslim oldu. İşlemlerin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Polis otosunda sunucusu olduğu magazin programıait özel görüntüler çektirdi. Diğer programlar görüntü almasın diye de minibüsün perdelerini kapattı. Yanında sevgilisi, şarkıcıvardı.bugün de avukatıaracılığıyla cezaevinde yaşadıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.“Buraya Deniz’i ziyaret etmek için gelmiştim, o yüzden her yer tanıdık bana. Bavulumla geldim, bavulum arandıktan sonra elime 2 çöp torbası verdiler eşyalarımı içine koyayım diye. Birisi yardım edecek diye bekledim ama herkes kendisi taşıyormuş. Bayağı bir şey getirmişim gören 6 ay kalacağım sanır. İçlik, yün çorap, 2 pijama, 2 eşofman, makyaj malzemelerim ve onları çıkartmam için gereken temizleyici toniklerim… Sonra elime bir kantin listesi verdiler, istediklerinizi sipariş veriyorsunuz.Cumartesi pazar burada kimse olmayacağı için ne kadar gofret, çikolata, patlamış mısır, kola varsa aldım. Kütüphaneden kitabımı seçtimbeğenirsem mutlaka önereceğim birileri olacaktır. Odamı yerleştirdim minik bir televizyonum ve buzdolabım var. Kral TV'yi açtım şarkılarda fal tutuyorum derken yemek geldi biraz çorba içtim ama diğer yemekleri yiyemedim. Moralim bozuk bir şekilde ancak o kadar geçti boğazımdan. Bir acil butonumuz var, bir şey istediğimiz zaman o düğmeye basıyoruz.Boşların alınması için düğmeye bastım meğerse burada boş alınmıyormuş. Gelen görevli gardiyanımız burada boşları çöpe atacaksınız, tabakları da siz yıkayacaksınız dedi. Kantinden bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri aldım, boşlarımı kendim yıkadım.Akşam oluyor, tabii yavaş yavaş özlem başlıyor. Noynoy, lady, tomtom ve jash’ı özlüyorum.Annemi merak ediyorum, benim cezaevine konuluşumu seyredip üzülmüş müdür diye. Derken kapımdaki küçük pencerem açılıyor ve “Seren hanım ziyaretçiniz var avukatınız gelmiş” diyorlar.Burdaki birçok kadının içeride olma nedeni hep bir erkek olmuş. Bir tek ben bir kadın yüzünden buradayım. Onlarınki mi acı benimki mi diye düşünmedim değil! Bir kızla tanıştım, kocasını öldürdüğü iddia ediliyor, müebbetle yargılanıyor ve 2 yıldır burada. Bu hafta son duruşması var belki de ömür boyu burada kalacak. Onun hikayesini dinleyince kendime üzülmekten vazgeçtim ve en az benim kadar yufka yürekli olan avukatımdan kendisinin avukatlığını üstlenmesi için ricada bulundum. Hiçbir sebebim yokken buraya konulduğumu düşünmekte iken belki de bir insanın hayatına dokunmam için buraya gönderilmiş olabileceğimi fark ettim. Bugün böyle bitti..."Seren Serengil'in yazısının içinde dikkat çeken detaylardan birisi okuduğu 'Evlilik ve Ahlak' isimli kitap. Diğer bir detay ise hapishanenin içinde bile ona hizmet eden birilerinin olacağını düşünmesi. Son detay ise şu: Seren Serengil hapishanede tanıştığı bir kadın için (kocasını öldürdüğü iddia ediliyor) avukatından avukatlığını yapmasını istiyor.