Seren Serengil'in Yaşar İpek'le beraber olduğu ortaya çıktı

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İŞTE İKİLİNİN YAKALANDIĞI O KARE:

SEREN SERENGİL ÖZAY BAKIR'DAN NEDEN AYRILDI?

'BU YAZILIP ÇİZİLENLER İFTİRA'

Can Hakman

genç sevgilisi'dan (35) ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.'inile aşk yaşadığı ortaya çıktı.Arnavutköy'de görüntülenen ikili, samimi pozlar verdi. Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de İpek'in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu. (Milliyet)uzun süredir aşk yaşadığıyolarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası birçok internet sitesinde Özay Bakır’ın eşcinsel olduğu ve bu yüzden ikilinin ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Seren Serengil çıkan bu haberlere adeta ateş püskürmüştü.Seren Serengil neden ayrıldığını şu sözlerle açıklamıştı:''Ben sosyal medyadan ifşa ettiğim zaman karşı tarafı zor durumda bırakmak istemedim. Onun bir ailesi var onları zor durumda bırakmak istemem. Özay’ın annesinin gözünden akacak bir damla gözyaşı için canımı veririm. Takipçilerimin yazdıkları her şeyi okuyorum, insan bazen sarıl sarmalanmak istiyor bunu uzun zamandır yaşamıyordum. Konuştukça üzülüyorum, konuşmayınca aklıma gelmiyor ama konuşmak zorundayım çünkü Özay hakkında çok çirkin şeyler yazılıyor. Bunun sebebi de aynı mekanda çalıştığı başka bir adamdır. Özay sahneye çıktığında o adam Özay’a çok yakın davranıyordu. Sarılıp 'aşkım' diyordu. Ben Özay’ı uyardım. Çok rahatsız oluyordum. 'Mekandan ayrıl bu kötü bir izlenim, saçma sapan haberler çıkar' dedim. 'Ya sen ayrıl ya da, o ayrılsın' dedim ama olmadı.Bu yazılıp çizilenler iftira. Özay benim erkek arkadaşımdı. Böyle bir şey olsa ilk ben bilirdim. Ayrılık sebebimiz yine o çalıştığı mekanla ilgili ama bu değil. İkimizin arasında ve öyle kalacak. Özay çok iyi çok temiz bir çocuk. Bizde çok güzel bir aşk yaşadık. Ona haksızlık yapılmasın.''