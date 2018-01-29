Seren Serengil'in yerine Demet Akalın geldi

Seren Serengil
karara uymadı. Gülben Ergen
şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün ‘zorlama hapis’ kararı çıktı. Seren bugün program sonrası cezaevine girecek. Demet Akalın
da yakın arkaşının yerine yarın programda yorum yapacak.
Gülben Ergen
NE OLMUŞTU?
, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in
programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.
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