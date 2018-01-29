Seren Serengil'in yerine Demet Akalın geldi

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Seren Serengil: İçerdekiler de kader mahkumu

Seren Serengil'e hapis cezası!

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Elif Bayram

karara uymadı.şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün ‘zorlama hapis’ kararı çıktı. Seren bugün program sonrası cezaevine girecek.da yakın arkaşının yerine yarın programda yorum yapacak., üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.