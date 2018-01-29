Seren Serengil kimdir kaç yaşında? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)

Gülben Ergen
kendisi hakkında Duymayan Kalmasın
programında yaptığı konuşmalar nedeniyle Seren Serengil'e tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmen Seren Serengil
programında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.
Gülben Ergen
3 GÜN HAPİS YATACAK
de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen Gülben Ergen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil
3 gün hapis yatacak.
Üç gün zorlama hapis cezası yatacak olan Seren Serengil, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı. Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu.
Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)
İŞTE O PAYLAŞIM:
Duymayan Kalmasın'da Seren Serengil
DEMET AKALIN YORUM YACAPACAK
'in yerine Demet Akalın
yarın programda yorum yapacak.
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Peki Seren Serengil kimdir? İşte detaylar...
Seren Serengil,
SEREN SERENGİL HENÜZ 16 YAŞINDAYKEN...
6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri aldı. İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.
Bu arada Seren Serengil'in babası Türk sinemasının usta isimlerinden Öztürk Serengil... Serengil ailesinin geçmişte gazetede çıkan fotoğrafı...
Seren Serengil henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı. İbrahim Tatlıses
ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı. Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı. 2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.
lk müzik albümünü 1991 yılında Ayrıldık
adı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etti. Özellikle ilk albümünde bulunan Bana Herşey Seni Hatırlatıyor
adlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağladı. 29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığı Nefret
adlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.
Seren Serengil 3 kere evlendi. İlk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yaptı. İkinci evliliğini 2002'de Cengiz İmren ile yaptı. Son olarak da 2006 yılında Musa Aytun ile Roma Konsolosluğu'nda evlendi ve 2010 yılında da boşandı. Evliliklerinde ve aşk hayatında şansın yüzüne bir türlü gülmediği Seren Serengil çok zor zamanlar geçirdi.
SEREN SERENGİL'İN BEBEKLERİ
Musa Aytun'la evliyken 9 aylık bebeği doğuma 1 hafta kala karnında öldü. Seren Serengil o dönemde psikolojik destek alarak terkrar hayata tutundu. Ardından tekrar hamile kaldı ve düşük yaptı. Bir süre sonra yine hamile kaldı ve bebeği 21 haftalıkken yüksek tansiyon ve beyin kanaması riski nedeniyle sezaryenle erken doğum yaptı. 21 haftalık 400 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Yeni doğan yoğun bakım bölümünde tedaviye alınan ve Stephanie adı verilen bebek, sabaha karşı hayatını kaybetti.
SEREN SERENGİL'İN FİZİKSEL DEĞİŞİMİ
Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil fiziksel bir değişime girmek istedi ve tüp mide ameliyatı oldu. Seren Serengil 25 kilo verdi.
Seren Serengil (45) en son da Özay Bakır (37) ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkili bir dönem aşklarını epey bir göz önünde yaşasa da bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
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Çiğdem Saltık