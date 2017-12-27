Seren Serengil kimdir? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)

OLAY YARGIYA TAŞINDI!



SEREN SERENGİL HENÜZ 16 YAŞINDAYKEN...

Aylin Coşkun'dan Seren Serengil'e: Sen cahil bile değilsin (Kavga büyüyor)



SEREN SERENGİL'İN ÖZEL HAYATI VE EVLİLİKLERİ



SEREN SERENGİL'İN BEBEKLERİ



SEREN SERENGİL'İN FİZİKSEL DEĞİŞİMİ

Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi: Hande, Seren'in üstsüz fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil: Bakalım o şanslı omuzlar kimin

Seren Serengil ile Gülben Ergen pişti oldu

Seren Serengil'den Nur Yerlitaş'a: Çok terbiyesiz bir kadın

Seren Serengil'i şaşırtan cevap!

Gizem Burcu

Dün Duymayan Kalmasın magazin programında Seren Serengil telifmetrede birinci çıkan Hande Yener'i kızdırdı. 'Ben buna inanmıyorum, bunu bir araştıracağım' dedi. Seren Serengil'in bu sözlerine sinirlenen Hande Yener ise işi çok başka bir boyuta taşıdı ve Seren Serengil'in yıllar önce çekilmiş üstsüz bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.Bunun üzerine Seren Serengil de boş durmadı ve bir video çekip kendi hesabından 'Arkadaşlar uyuşturucu kullanan insanların kafaları net değil' diyerek videoyu paylaştı.Hande Yener de 'Sen misin uyuşturucudan mevzuya giren' dercesine yine Seren Serengil'in yıllar önce verdiği röportajdan bir kesit paylaştı. Röportajda Seren Serengil'in '15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık' açıklaması yer alıyordu.Seren Serengil ve Hande Yener'in kavgası kolay kolay bitecek gibi durmuyordu ki olay yargıya taşındı.Seren Serengil, şarkıcı Hande Yener’i kişilik haklarına saldırı, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlarından savcılığa şikayet etti. Yener’in kendisine 30 metreden fazla yaklaşmama ve sosyal medyadan adını anmaması için de aile mahkemesine de başvuran Serengil 100 Bin TL’lik de tazminat davası açtı.6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri aldı. İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.Bu arada Seren Serengil'in babası Türk sinemasının usta isimlerinden Öztürk Serengil... Serengil ailesinin geçmişte gazetede çıkan fotoğrafı...Seren Serengil henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı.ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı. Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı. 2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.lk müzik albümünü 1991 yılındaadı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etti. Özellikle ilk albümünde bulunanadlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağladı. 29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığıadlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.Seren Serengil 3 kere evlendi. İlk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yaptı. İkinci evliliğini 2002'de Cengiz İmren ile yaptı. Son olarak da 2006 yılında Musa Aytun ile Roma Konsolosluğu'nda evlendi ve 2010 yılında da boşandı. Evliliklerinde ve aşk hayatında şansın yüzüne bir türlü gülmediği Seren Serengil çok zor zamanlar geçirdi.Musa Aytun'la evliyken 9 aylık bebeği doğuma 1 hafta kala karnında öldü. Seren Serengil o dönemde psikolojik destek alarak terkrar hayata tutundu. Ardından tekrar hamile kaldı ve düşük yaptı. Bir süre sonra yine hamile kaldı ve bebeği 21 haftalıkken yüksek tansiyon ve beyin kanaması riski nedeniyle sezaryenle erken doğum yaptı. 21 haftalık 400 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Yeni doğan yoğun bakım bölümünde tedaviye alınan ve Stephanie adı verilen bebek, sabaha karşı hayatını kaybetti.Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil fiziksel bir değişime girmek istedi ve tüp mide ameliyatı oldu. Seren Serengil 25 kilo verdi.Seren Serengil (45) en son da Özay Bakır (37) ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkili bir dönem aşklarını epey bir göz önünde yaşasa da bir süre sonra ayrılık kararı aldı.