Şarkıcı Özay Bakır'ın, eski sevgilisi Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'e açtığı davada yeni detaylar ortaya çıktı.

Seren Serengil'in Yaşar İpek'le sevgili olduğu dönemde, eski aşkı Özay Bakır'ın Instagram'da Seren Serengil'le ilgili videoları silmemesi, üçlü arasında kavgaya neden olmuştu. Ardından Özay Bakır, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'ten şikayetçi olmuştu.

Bu haberi de okudular Özay Bakır'ın annesi: Oğlumun hayatından endişeliyim

Uçan Kuş'un haberine göre, Özay Bakır, soruşturma dilekçesinde, Seren Serengil'in Yaşar İpek'le birlikteyken kendisine yolladığını söylediği mesajları delil olarak sundu.

'NE İSTERSE YAPACAĞIM SANA BULAŞMAMASIN DİYE'

Seren Serengil'in Whatsapp'ta yolladığı mesaj şöyle:

"Sildirdim. 'Videolar varmış' dedim. 'Altında yazılanlar sürüyormuş ve bana da bunu bildirmediler' dedim. Kusura bakma lütfen. Sana bir daha küfür edemeyecek, özür dilerim. Ama bunları sayende yaşıyoruz. Ölüyorum kahrımdan... Ne isterse yapacağım sana bulaşmasın diye."

Dilekçede; Seren Serengil'in mesajda 'Sildirdim' dediği içeriklerin, Özay Bakır'la ilgili çirkin paylaşım ve yorumlar olduğu, şarkıcının Bakır'dan videoları silmesi gibi bir talepte bulunmadığı savunuldu. Özay Bakır'ın dilekçesinde ayrıca; Seren Serengil'in, yazışmalarda Yaşar İpek'in eylemleri nedeniyle özür dilediği halde, sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programında kendisiyle çelişen demeçler verdiği öne sürüldü.

'VİDEOYU SİLME' DEMİŞ!

Savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu Whatsapp yazışmasıyla ilgili şu ilginç ifade de yer aldı:

"Bu görüşme Şubat ayında yapılmış olup müvekkilin (Özay Bakır) anneannesinin cenazesine, şüphelinin (Seren Serengil) katıldığının Yaşar İpek tarafından öğrenilmesi sonrasında; Serengil, İpek'i savcılığa vereceğini belirterek, Bakır'daki hakaret ve tehdit kayıtlarını talep etmiştir. Devamında da Özay Bakır'a, Instagram'daki videoyu silmemesini bizzat kendisi söylemiştir."

Dilekçede ayrıca; Yaşar İpek'in, Özay Bakır'a gönderdiği iddia edilen hakaret, küfür ve tehdit içerikli mesaj da yer aldı.

İpek mesajda; küfürlü ifadeler kullanarak, Bakır'dan Serengil'le ilgili videoyu silmesini istiyor.

EVLİLİK TARİHİ BİLMECESİ

Soruşturma dosyasında göze çarpan bir diğer detay ise; Yaşar İpek'in savcılıkta verdiği ifadede, Seren Serengil ile evlendiği tarihi yanlış vermesi oldu.

Çift, 26 Mayıs'ta evlenmesine rağmen, Yaşar İpek ifadesinde evlilik tarihini 25 Mart 2018 olarak belirtti.

Bu haberi de okudular Seren Serengil hamile mi?

Bu haberi de okudular Seren Serengil ve Yaşar İpek'in tatili devam ediyor