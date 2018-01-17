Seren Serengil-Özlem Yıldız davasında karar verildi (Seren Serengil'e kötü haber)

20 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULDU

SEREN SERENGİL'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Çiğdem Saltık

, 1 Ekim 2014 tarihli "" adlı televizyon programında'ın'le evli olduğu dönemde erkek arkadaşıile sosyal medyadan yazıştığını iddia etmişti.yayına bağlanarak'nın sadece arkadaşı olduğunu,'in yanlış bilgi verdiğini, doğru bir haber olmadığını söylemesine rağmen Serengil programda hakaret içerikli cümleler kullanmaya devam etmişti.Küçük düşürüldüğünü ve anneliğinin hiçe sayıldığını öne sürenda'den 20 bin lira manevi tazminat istedi.Davaya cevap verenise magazin haberciliği yaptığını, programda davacıı küçük düşürücü sözler kullanılmadığını belirterek davanın reddini istedi.Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında "Kim Ne Derse Desin" adlı programda'ın eşiyle para için evlendiği, evliliğin devamı sürecinde eski erkek arkadaşı ile Facebook'tan yazıştığı, evli bir adamın teknesine gittiği, çocuğunu otelde bırakıp gece kulübüne ve pavyona gittiği şeklinde anlatımların bulunduğu belirtildi.Mahkeme davalı’in magazin haberi yaparken eleştiri sınırlarını aşarak'a direkt hakaret mahiyetinde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.Beykoz'da açılan davada mahkeme Seren Serengil'in programda sarf ettiği bu sözler nedeniyle davacı Özlem Yıldız'a 17 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.Seren Serengil mahkemenin kararını temyiz edince dava dosyası İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'ne (İstinaf mahkemesi) gitti.İstinaf mahkemesi davalı Seren Serengil'in programda sarf ettiği sözlerin Özlem Yıldız'ın özel hayatına ilişkin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu kararında açıkladı.Davalı Seren Serengil'in istinaf başvurusunun reddine karar veren mahkeme, Özlem Yıldız'ın kazandığı 17 bin liralık manevi tazminat davasının haklı olduğuna karar verdi. (Hürriyet)