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Seren Serengil-Özlem Yıldız davasında karar verildi (Seren Serengil'e kötü haber)

Özlem Yıldız, Seren Serengil'e yorumculuğunu yaptığı programda kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Davada karar verildi

17 Ocak 2018, Çarşamba 12:50
Seren Serengil-Özlem Yıldız davasında karar verildi (Seren Serengil'e kötü haber)
Seren Serengil, 1 Ekim 2014 tarihli "Kim Ne Derse Desin" adlı televizyon programında Özlem Yıldız'ın Sinan Serter'le evli olduğu dönemde erkek arkadaşı Oğuz Aşıcı ile sosyal medyadan yazıştığını iddia etmişti.

Özlem Yıldız yayına bağlanarak Oğuz Aşıcı'nın sadece arkadaşı olduğunu, Seren Serengil'in yanlış bilgi verdiğini, doğru bir haber olmadığını söylemesine rağmen Serengil programda hakaret içerikli cümleler kullanmaya devam etmişti.


Seren Serengil 2012'de işadamı Oğuz Aşıcı ile aşk yaşamaya başlamış, iki yıl sonra da ayrılmıştı.

20 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Küçük düşürüldüğünü ve anneliğinin hiçe sayıldığını öne süren Özlem Yıldız da Seren Serengil'den 20 bin lira manevi tazminat istedi.

Davaya cevap veren Seren Serengil ise magazin haberciliği yaptığını, programda davacı Özlem Yıldız'ı küçük düşürücü sözler kullanılmadığını belirterek davanın reddini istedi.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULDU

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında "Kim Ne Derse Desin" adlı programda Özlem Yıldız'ın eşiyle para için evlendiği, evliliğin devamı sürecinde eski erkek arkadaşı ile Facebook'tan yazıştığı, evli bir adamın teknesine gittiği, çocuğunu otelde bırakıp gece kulübüne ve pavyona gittiği şeklinde anlatımların bulunduğu belirtildi.

Mahkeme davalı Seren Serengil’in magazin haberi yaparken eleştiri sınırlarını aşarak Özlem Yıldız'a direkt hakaret mahiyetinde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

SEREN SERENGİL'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Beykoz'da açılan davada mahkeme Seren Serengil'in programda sarf ettiği bu sözler nedeniyle davacı Özlem Yıldız'a 17 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Seren Serengil mahkemenin kararını temyiz edince dava dosyası İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'ne (İstinaf mahkemesi) gitti.

İstinaf mahkemesi davalı Seren Serengil'in programda sarf ettiği sözlerin Özlem Yıldız'ın özel hayatına ilişkin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu kararında açıkladı.

Davalı Seren Serengil'in istinaf başvurusunun reddine karar veren mahkeme, Özlem Yıldız'ın kazandığı 17 bin liralık manevi tazminat davasının haklı olduğuna karar verdi. (Hürriyet)


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