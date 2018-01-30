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Seren Serengil, Seda Sayan'a fena patladı: Benim için bitmiştir

Seren Serengil, annesini telefonla yayına bağlayan Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını açıkladı

30 Ocak 2018, Salı 14:42
Seren Serengil, Seda Sayan'a fena patladı: Benim için bitmiştir
Gülben Ergen, Seren Serengil'in Star TV'deki Duymayan Kalmasın adlı magazin programında aleyhine konuşmasını mahkeme kararı ile yasaklatmıştı. Yasağa uymayan Seren'e, Gülben'in şikayeti üzerine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktı. Dün Bakırköy Cezaevi'ne girmesi bekleniyordu.

BAKIM YAPTIRDI

Seren, dün iki saatlik canlı yayında annesi ve hayranları ile vedalaştı. Eve gidip kuaförünü, makyözünü çağırdı. Tüm bakımlarını yaptırdı. Evdeyken Seda Sayan'ın programına da bağlandı. Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi.

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılarSon dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

Seda Sayan programın ilerleyen bölümlerinde Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ı da programa bağladı. Telefon görüşmesinin ardından Nevin Hanım'ın tansiyonu yükseldi ve fenalaştı.

Bu durumun üzerine Seren Serengil bugün sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını söyledi.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O SÖZLERİ:

''Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim."

Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandıDakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı


 


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