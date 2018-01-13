Seren Serengil Seda Sayan hakkında konuştu

Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Seda Sayan Gülben Ergen'i ağırladı, Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ı kaybetti

Gizem Burcu

Seren Serengil ve Hakan Altun dün akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Eski dost olan iki ünlü isim birlikte yemek yerken, mekandan birlikte ayrıldılar.Restorandan ayrılırken, magazincilerin de sorularını yanıtlayan Seren Serengil ayak üstü Seda Sayan ile ilgili yaşadığı polemik hakkında konuştu.Seren Serengil, “Hakan’ı hastayken ziyaret edememiştim. Uzun süre sohbet ettik, dertleştik” dedi. Şarkıcı, muhabirlerin “Seda Sayan ile bir polemik yaşadınız. Aranızda bir gerginlik var mı?” sorusunu “Gergin değilim” diye yanıtladı.