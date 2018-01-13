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Seren Serengil Seda Sayan hakkında konuştu

Seren Serengil ve Hakan Altun, Nişantaşı’nda görüntülendi. Yemek yiyen eski dostlar, mekandan da birlikte ayrılırken, magazincilere de açıklama yapmadan geçmedi.

13 Ocak 2018, Cumartesi 12:24
Seren Serengil Seda Sayan hakkında konuştu
Seren Serengil ve Hakan Altun dün akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Eski dost olan iki ünlü isim birlikte yemek yerken, mekandan birlikte ayrıldılar.

Restorandan ayrılırken, magazincilerin de sorularını yanıtlayan Seren Serengil ayak üstü Seda Sayan ile ilgili yaşadığı polemik hakkında konuştu.



Seren Serengil, “Hakan’ı hastayken ziyaret edememiştim. Uzun süre sohbet ettik, dertleştik” dedi. Şarkıcı, muhabirlerin “Seda Sayan ile bir polemik yaşadınız. Aranızda bir gerginlik var mı?” sorusunu “Gergin değilim” diye yanıtladı.

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